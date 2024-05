Salone del libro, Antonella Napoli apre la sezione scuola con “La luce oltre il buio”. Presentata anche la rivista Focus on Africa

0 0

Con un incontro coinvolgente e partecipato ha preso il via la sezione per il pubblico young – adult del Salone Internazionale del libro di Torino: l’evento di presentazione del libro di Antonella Napoli, “La luce oltre il buio”, Edizioni All Around, è andato sold – out in poche ore.

L’autrice ha incontrato decine di studenti ai quali ha raccontato le storie dei bambini soldato raccolte durante i viaggi nella Repubblica democratica del Congo e in Sudan.

La presentazione del libro della scrittrice e inviata di guerra, membro dell’ufficio di presidenza di Articolo 21, da poco rientrata dalla Tunisia dove ha realizzato un reportage sulle rotte dei migranti che dall’Africa sub sahariana provano ad arrivare in Europa,, è stata l’occasione anche per illuminare le crisi dimenticate e parlare del ruolo dell’informazione.

Con “La luce oltre il buio”, Antonella Napoli attraverso le voci dei minori coinvolti nei conflitti cerca di rendere comprensibile un fenomeno tragico e attuale, offrendo una lettura adatta sia al pubblico giovane che adulto. La prefazione di Riccardo Noury completa un’opera importante rivolta soprattutto a ragazzi.

Con l’autrice sono intervenuti il

giornalista Gianmario Gillio (redattore di Riforma e portavoce Articolo 21 Piemonte), Lucia Visca (editrice di All Around) e Angela Vitale (Amnesty International Piemonte).

La Napoli era a Torino anche per la presentazione del nuovo numero di Focus on Africa, la rivista che dirige, che è stata distribuita, per il terzo anno consecutivo, in tutto il Salone del libro.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21