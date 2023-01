Qatargate. Il potere di Bruxelles nelle mani dei lobbisti

La retribuzione lorda mensile degli Eurodeputati è sui 9.386,29 euro. A questi vanno aggiunti rimborsi spese per viaggi, pernottamenti, ristoranti, PC e smartphone, canoni di servizi vari, oltre ai contributi per gli Assistenti. Ma per alcuni, come per i rappresentanti italiani, il compenso è simile a quello nazionale e qui di più alto: sui 16 mila euro mensili.

L’Europarlamento ha un potere consultivo e di “codecisione”, ma tutto il potere esecutivo e legislativo è nelle mani della Commissione Europea. Il “male oscuro” della corruzione e dei favoritismi non risiede quindi solo tra le comode poltrone degli Europarlamentari di Bruxelles e Strasburgo. Il “male oscuro” si annida soprattutto in altre istituzioni non elettive, come appunto la Commissione e i vari Comitati regionali.

Eredi di una lunga tradizione di due secoli, regolamentata oggi dalla The Federal Regulation of Lobbying Act (1946), i lobbisti (80% laureati in legge, poi ingegneri, medici, chimici) godono di retribuzioni molto elevate, in grado di far approvare leggi che tutelano gli interessi delle industrie, specie della Difesa, società finanziarie e assicurative, i ” giganti” del WEB, delle TLC e i “Big Pharma”.

Gli Stati Uniti d’America sono l’esempio più calzante con il loro sistema elettorale maggioritario secco: il Presidente è capo del governo e viene eletto dai “Grandi elettori”, anche se il numero dei voti popolari è minore del suo sfidante (come nel caso di Trump che aveva 3 milioni di voti in meno della Clinton). La Camera è composta da 441 membri (435 con diritto di voto), rappresentano 332 milioni di abitanti e durano in carica solo 2 anni. Il Senato è formato da 100 membri, 2 per ogni Stato, che durano in carica 6 anni. Si rinnova di un terzo ogni 2 anni.

In Gran Bretagna c’è la Camera dei Comuni, che si compone di 650 Deputati in rappresentanza di 66 milioni di abitanti. La Monarchia federale britannica (4 stati con rispettivi Parlamenti dall’ampia autonomia legislativa: Inghilterra, Galles, Nord Irlanda e Scozia) si basa sul bicameralismo con la Camera dei Lord: 772 membri non elettivi, di cui 87 a vita.

A Bruxelles sta esplodendo una situazione analoga: tra l’Europarlamento e la Commissione operano oltre 15 mila lobbisti a fronte dei 705 deputati.

15 mila lobbisti che curano gli interessi delle grandi industrie, finanza, assicurazioni, associazioni di categoria, gruppi ambientalisti, gli agricoltori, le industrie farmaceutiche, chimiche e agroalimentari, i settori del WEB, TLC e Difesa.

Spesso gli studi di lobbying sono proprietari di prestigiosi edifici nel quartiere comunitario e organizzano eventi culturali, artistici e conviviali da far impallidire i regnanti del Belgio. Sono tutti superlaureati e superpagati. Registrati in uno speciale Albo unico comunitario, i lobbisti hanno libero accesso nelle riservate stanze dei deputati, dei commissari e dei funzionari. Possono anche partecipare come osservatori ai lavori delle commissioni parlamentari e hanno a disposizione i Draft, le bozze quasi definitive delle leggi e delle direttive, sulle quali inseriscono le loro modifiche interessate, esponendo anche i loro criteri e i risultati di ricerche di mercato.

A questi “lobbisti regolamentati” nell’albo vanno aggiunte le migliaia di responsabili dei Rapporti istituzionali, anche loro con libero accesso nei corridoi del Parlamento e tra le stanze dei vari dipartimenti della Commisione UE.

Nelle società di consulenza che offrono questo tipo di servizi lavorano spesso ex parlamentari, che per il loro passato, conoscenze e reti accumulate in carriera hanno facile accesso ai parlamentari in carica rispetto ai lobbisti “semplici”: proprio come l’italiano Antonio Panzeri, uno degli arrestati nel Qatargate. In generale, gli ex parlamentari sono molto ricercati come lobbisti, anche perché per via del loro ruolo passato possono entrare in Parlamento quando vogliono, senza bisogno di registrarsi come lobbisti: nel 2017 Politico calcolò che 51 di questi ex, a fine mandato dal 2014, erano dipendenti di organizzazioni presenti nel Registro per la trasparenza(12.450, fra cui 3.493 ONG, 2.632 Associazioni di categoria, 972 Sindacati o Associazioni professionali).

Spiega Alberto Alemanno, esperto di trasparenza e fondatore dell’organizzazione The Good Lobby: “i parlamentari non hanno l’obbligo di dare conto di chi incontrano nè esiste un divieto di avere lavori paralleli: circa un quarto degli europarlamentari mantiene incarichi da libero professionista e questo crea un conflitto di interessi permanente”.

In teoria i parlamentari europei possono registrare gli incontri con i lobbisti in un portale apposito, i cui dati sono accessibili: in realtà l’uso del portale, per nulla o quasi utilizzato, è obbligatorio solo per chi ricopre incarichi rilevanti, come i Presidenti di Commissioni o i relatori di determinati provvedimenti, mentre per tutti gli altri è volontario. Le Lobby si fanno sentire soprattutto i occasione di importanti passaggi legislativi, come per esempio l’approvazione della pluriennale Politica agricola europea(PAC), che muove diversi miliardi dal bilancio dell’Unione.