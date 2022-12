Al via la campagna abbonamenti 2023 (e di solidarietà ) di Focus on Africa

0 0

“Questo Natale fatti un regalo o dona a chi ami una rivista che oltre a informare su quanto avviene in Africa sostiene progetti umanitari Fino al 6 gennaio abbonati a Focus on Africa o acquista una copia con il 10% di sconto. Per ogni abbonamento 5 euro (un euro per ogni copia) saranno destinati all’associazione Italians for Darfur che da oltre 17 anni opera in Sudan con programmi di aiuto sanitario e formazione destinati alle popolazioni di sfollati dei campi profughi in Darfur”.

Con questo messaggio la rivista Focus on Africa lancia la campagna abbonamenti per il nuovo anno compiendo anche un gesto solidale.

Chi sceglierà di acquistare una copia o di abbonarsi per il 2023 sosterrà anche i progetti umanitari dell’associazione che il magazine ha deciso di sostenere.

Acquistando l’abbonamento a questo link , indicando la cifra scontata di 64 euro invece di 80 (o di 4 euro anziché 5 euro per una copia) il lettore per un anno avrà accesso ad analisi, notizie e commenti sul continente africano.

Una panoramica sull’Africa, anzi sulle Afriche, dalle sue problematiche alle prospettive di sviluppo, grazie a una fitta rete di corrispondenti e collaboratori con approfondimenti e articoli di esperti e profondi conoscitori delle questioni africane, che operano in Italia, Europa e sul campo. E ancora, le vignette inedite per Focus on Africa di Gianluca Costantin, i servizi e i reportage video realizzati dalla direttrice Antonella Napoli e da altre autorevoli firme.

“Nell’augurarti buone festività natalizie, speriamo di averti offerto un servizio utile con la consapevolezza di saperne di più su un continente dimenticato, ma tanto vicino e importante, e di aver donato un sorriso a chi vive in sofferenza da troppo, tanto, tempo. Un Natale senza solidarietà è come la pasta senza sale. Facendo il bene diamo sapore alla nostra vita” si legge nella newsletter di dicembre di Focus on Africa, partner di Articolo 21.

