A bordo dell’Amerigo Vespucci Italia in un abbraccio premia l’Italia del Merito e presenta il primo manifesto di Pace: “Salvator Mundi”.

Parte da Genova il messaggio di Pace di Italia in un abbraccio. (www.italiainunabbraccio.it). A bordo della Nave scuola Amerigo Vespucci, nell’occasione delle Celebrazioni del 150° Anniversario dell’Istituto Idrografico della Marina, si svolgerà un’edizione speciale del celebre premio “Italia del merito” e sarà presentato il primo manifesto della Pace “Salvator Mundi”. L’evento si tiene oggi sabato 5 novembre, alle ore 18.00, a bordo della Nave scuola Vespucci, attraccata al porto di Genova. Alla manifestazione, parteciperanno il Contrammiraglio Massimiliano Nannini, Direttore dell’istituto Idrografico della Marina; il Capitano di Vascello Luigi Romagnoli, Comandante della Vespucci; il Premio Nobel per la Pace, professor Riccardo Valentini; la giornalista Katia La Rosa, Presidente di IT Difesa; (fondatrice di Italia in un abbraccio e ideatrice del manifesto “Salvator Mundi”); Il Direttore Rai News 24 Paolo Petrecca; l’AD LaPresse, Roberto Boella; Angelo Vesto, giornalista e l’artista Marco Nereo Rotelli.

Durante l’evento saranno insigniti illustri personaggi e sarà presentato il manifesto “Salvator Mundi”. Il documento, sarà presentato nelle sue diverse sezioni, con l’elenco di tutte le illustri personalità che lo stanno sostenuto. Il documento di pace, sarà successivamente sottoscritto presso le Istituzioni Parlamentari.

Katia La Rosa

Giornalista professionista, dal 2017 collabora con le Istituzioni Parlamentari. Per il Senato della Repubblica, si è occupata della comunicazione istituzionale nella gestione dell’Ufficio Valutazione Impatto (UVI), per misurare gli effetti prodotti dalla politica pubblica. Da anni organizza alla Camera dei Deputi di Roma, il premio Nazionale “Italia del Merito”, in collaborazione con enti ed Istituzioni. Attualmente è anche componente del Consiglio di Amministrazione del gruppo Olidata, azienda di information tecnology, quotata in borsa. Oggi riveste anche il ruolo di Presidente dell’associazione IT Difesa, che promuove i valori della nazione. Ha creato il primo Manifesto della Pace “Salvator Mundi”, un documento scientifico, sottoscritto dal premio Nobel per la pace, prof. Riccardo Valentini, dal direttore di Rai News 24, Paolo Petrecca, dall’Ad agenzia di stampa LaPresse, Roberto Boella, e da altri illustri personaggi, accademici e rappresentanti del sociale e delle istituzioni. Ha fondato “un premio al valore, che ogni anno si celebra nelle più prestigiose sedi Istituzionali, come il Campidoglio. È anche il fondatore di “Italiainunabbraccio” www.italiainunabbraccio.it. Progetto nazionale che unisce, arte comunicazione, tecnologia, scienza, valori e religiosità.

Nel settore giornalistico collabora anche con la rivista dello Stato Maggiore di Difesa del Ministero di Giustizia. La sua carriera è anche rivolta al mondo accademico, dove svolge il ruolo di docente di “teoria e tecnica della comunicazione di massa” e “sociologia generale” in atenei E- Learning. E’ anche autore del libro in prossima uscita “Il codice del canone inverso” edito da Guida editore, con prefazione del prof. Riccardo Valentini, premio Nobel per la pace. Ha lanciato l’idea (fondando la piattaforma www.eccellenzadelmadeinitaly.com) di una dottrina sociale che rivaluti il concetto universale di “eccellenza” che ne faccia i cardini del Made in Italy, come elemento chiave per il traino dell’economia del nostro Paese. Negli anni è stata insignita di premi alla carriera. Nell’ambito della sostenibilità ha ottenuto il premio Basile, conseguito all’Università degli Studi di Bologna per il progetto “Ambiente e Legalità” ed è stata insignita in parlamento con il premio alla carriera per: “l’impegno che ha contraddistinto la sua carriera, brillante professionista che da sempre contribuisce alla diffusione ed allo sviluppo della comunicazione Istituzionale in Italia e in Europa”. La giornalista ha anche ricevuto il premio internazionale “Padre Pio” per l’impegno concreto a favore della promozione della pace e dei diritti umani. Inoltre è stata candidata al Premio internazionale Nassirya per la Pace, che riceverà il prossimo 11 novembre.

