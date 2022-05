Dopo la PerugiAssisi, sabato 28 maggio seminario a Padova su ‘Il dovere di fare la pace’

Una giornata di approfondimento per capire come spingere “dal basso” i governi ad imboccare la strada per fermare la guerra. Appuntamento dalle 10 alle 17 nella sede del Centro Diritti Umani e online. Partecipa, fra gli altri, il presidente Fnsi Giuseppe Giulietti.

A un mese dalla Marcia della pace, dopo quasi 100 giorni di guerra in Ucraina, il Comitato promotore della PerugiAssisi, il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova organizzano, sabato 28 maggio, in collaborazione con la Federazione nazionale della Stampa italiana e l’associazione Articolo21, un seminario di studio e riflessione intitolato “Il dovere di fare la pace”.

«Mentre le armi continuano a fare stragi di vite umane e il mondo viene costretto a fronteggiare crisi esplosive – spiegano i promotori – è sempre più urgente riscoprire il dovere di fare la pace. Tutti abbiamo bisogno di pace come i polmoni hanno bisogno dell’ossigeno. Per questo, i governanti hanno la responsabilità primaria di lavorare incessantemente per fermare la guerra e creare le condizioni per ricostruire la pace. Se non lo fanno vengono meno alla loro stessa ragion d’essere».

Per spingere i governi sulla via della pace deve crescere dal basso un grande movimento di cittadini e istituzioni per la pace. «La Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità, che il 24 aprile scorso ha riunito decine di migliaia di persone, famiglie, associazioni e istituzioni di diverso orientamento culturale, politico e religioso, ha generato molte energie positive. Ma cosa possono fare ora i costruttori e le costruttrici di pace?», la domanda cui si cercherà di dare risposta durante l’incontro.

Il seminario si svolgerà a Padova, al Centro Diritti Umani (via Martiri della Libertà 2) e via Zoom. Sarà anche possibile seguire i lavori su Youtube (qui il link diretto).

Di seguito il programma:

10.00 – 11.00 Prima sessione

Cosa dobbiamo fare per fare la pace? I governi continuano a fare la guerra. Qual è la via della pace?

Gabriella Salviulo, Direttrice del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università di Padova.

Marco Mascia, Cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace” Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università di Padova.

Flavio Lotti, Coordinatore Marcia PerugiAssisi.

Francesca Benciolini, Assessora alla Pace, ai Diritti Umani e alla Cooperazione Internazionale, Comune di Padova.

11.00 – 12.00 Seconda sessione

Perché si attaccano i pacifisti? Siamo chiamati a scelte difficili, ma anche in Italia lo spazio del confronto democratico si sta restringendo. Come difendere il diritto alla partecipazione e alla libertà di pensiero e d’informazione?

Giuseppe Giulietti, Presidente Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Fondatore di Articolo 21.

Laura Silvia Battaglia, Giornalista freelance e documentarista.

Roberto Reale, Giornalista e scrittore, Docente Corso Alta Formazione “Aver Cura del Vero” dell’Università di Padova.

Barbara Schiavulli, Inviata di guerra e direttrice di Radio Bullets.

12.00 – 13.00 Terza sessione

Dove mettiamo i nostri soldi? Mancano i soldi per curare gli ammalati, sistemare le scuole, fermare il cambiamento climatico ma alcuni vogliono aumentare le spese militari. Cosa viene prima?

Silvana Amati, Comitato promotore Appello contro l’aumento delle spese militari.

Stefano Cecconi, Rete Salute Welfare Territorio.

Simone Siliani, Direttore Fondazione Finanza Etica.

Andrea Morniroli, Coordinatore Forum Disuguaglianze Diversità.

15.00 – 16.30 Quarta sessione

Cosa può fare oggi l’Onu? Il mondo è in guerra. Lo scontro è globale. Il pericolo è immane. Come possiamo salvare la casa comune dell’umanità?

Federico Mayor, Presidente della Fondazione per la cultura della pace, ex Direttore Generale dell’Unesco.

Roberto Savio, Giornalista, fondatore Other News – Voci controcorrente.

Jean Fabre, Esperto Onu, ex vicedirettore UNDP – Ginevra.

Andrea De Domenico, Vicedirettore dell’ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite in Palestina OCHA in collegamento da Gaza.

16.30 – 17.00 Sessione conclusiva

People have the power? La gente ha il potere di cambiare le cose. Ma molti non ci credono più. Cosa possiamo fare insieme?

Marco Mascia, Cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace” Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università di Padova.

Flavio Lotti, Coordinatore Marcia PerugiAssisi.

