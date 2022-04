“Alì e Ava – Storia di un incontro”: la poesia di due anti-eroi

0 0

Ali è un giovane immigrato a Bradford dal subcontinente indiano, vive affittando appartamenti e sta per essere lasciato dalla moglie. Ava una vedova inglese di mezza età, già nonna, non bella e in carne, che lavora con i bambini come assistente di sostegno e si porta dietro delusioni per un ex marito violento che gli ha creato difficoltà anche con i figli. Il loro incontro genera un affiatamento e un’amicizia che, da parte di Alì, nasce dal desiderio di protezione e consolazione; da parte di Ava per motivi evidenti è anche trasporto sessuale e innamoramento. La loro storia, fuori dai canoni, provoca recriminazioni e disapprovazione tra i parenti per motivi legati alla differenza di età, di etnia, di stato civile. Come finirà?

“Ali e Ava – Storia di un incontro” è il terzo appuntamento della trilogia sullo Yorkshire, dove è cresciuta l’acclamata regista Clio Barnard. E’ la rappresentazione di un amore insolito e realistico, tra due persone esteticamente non attraenti eppure dotate di un fascino vitale, i cui bravissimi interpreti – Adeel Akhtar nei panni del frenetico Alì e Claire Rushbrook in quelli della burrosa Ava – sono calati nella quotidianità della classe lavoratrice di Bradford e accompagnati da una colonna sonora che è battito pulsante delle loro emozioni.

La bellezza del film sta nella semplicità di una narrazione veritiera, nella descrizione con affetto e senza elementi patetici, di persone che devono entrambe elaborare un lutto, il rimpianto per ciò che non è stato, e sono tuttavia piene di slancio verso la vita. Suggestivi gli scorci dei quartieri meno abbienti di Bradford. “Alì e Ava – Storia di un incontro” è stato in concorso a Cannes nel 2021 alla Quinzaine des Realisateurs. Clio Barnard si conferma regista originale, capace di rendere interessante il racconto delle piccole cose, vicende, sentimenti, problemi, angosce che quotidianamente sono il tessuto della nostra universale esperienza.



Data di uscita:14 aprile 2022

Genere:Drammatico

Anno:2021

Regia:Clio Barnard

Attori:Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia, Shaun Thomas, Natalie Gavin, Mona Goodwin, Krupa Pattani, Vinny Dhillon, Tasha Connor, Macy Shackleton, Ariana Bodorova, Sarlota Nagyova, Sienna Afsar, Uzair Ali, Abid Yaqoob

Paese:Gran Bretagna

Durata:90 min

Distribuzione:I Wonder Pictures

Sceneggiatura:Clio Barnard

Fotografia:Ole Bratt Birkeland

Montaggio:Maya Maffioli

Musiche:Harry Escott

Produzione:Moonspun Films

