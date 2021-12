Usigrai: “Ennesimo taglio all’informazione di servizio Pubblico. Sciopero 29 dicembre”

0 0

“Tg e Gr Rai stanno leggendo in onda un comunicato sindacale dell’Usigrai sullo sciopero proclamato per il 29 dicembre e sull’ennesimo taglio all’informazione di servizio Pubblico. Questa volta nel mirino dell’ad Fuortes è finito il Tg Sport della notte, unico appuntamento che- tenuto conto delle norme sui diritti sportivi – può tempestivamente trasmettere gol e risultati delle gare serali del calcio e degli altri sport”. Lo scrive in una nota l’Esecutivo Usigrai.

“Con il taglio della terza edizione della Tgr fanno la stessa fine anche gol e risultati della serie C di ciascuna regione e così anche per le squadre locali degli altri sport. Tutte notizie e immagini che dal 10 gennaio la Rai darà solo il giorno dopo con un danno al pubblico pagante (quello del canone) che se vorrà e potrà permetterselo, dovrà cercare queste notizie sui nuovi player privati che forniscono a pagamento questi servizi. Tagliare senza un progetto anche sull’informazione sportiva aggrava il problema della marginalità a cui il servizio pubblico si sta condannando con la perdita di diritti su diverse discipline, a partire dal calcio. Manca una prospettiva di rilancio del servizio pubblico, manca un piano industriale che realizzi gli impegni sottoscritti con il Contratto di Servizio.

Intanto l’amministratore delegato che taglia spazi di informazione giustificandolo con i dati di ascolto rimane lo stesso che in Vigilanza il 23 novembre scorso aveva detto che dal suo punto di vista la Rai deve essere “ un servizio pubblico che non insegue lo share come unico parametro di successo ma che propone e offre una vera e piena alternativa al modello di televisione commerciale – e aggiunge – lo share, se non letto allargando lo sguardo ..…può rivelarsi una informazione fuorviante”.

Di seguito il comunicato dell’Usigrai e la risposta aziendale dove la Rai spiega che taglia l’informazione sportiva per motivi di share mentre non prende in considerazione la possibilità di migliorare il prodotto.

Il testo del comunicato sindacale Usigrai

Le giornaliste e i giornalisti dei tg, della radio e dei programmi televisivi della rai, il 29 dicembre sciopereranno perché ancora una volta l’ad Carlo Fuortes sceglie di eliminare uno spazio informativo senza un piano editoriale e senza alcun confronto.

Dopo la cancellazione della terza edizione della tgr ora è la volta del tg sportivo della notte. Una decisione che priverà voi cittadine e cittadini del diritto ad essere informati sugli eventi sportivi: si cancella infatti l’unico spazio dove poter trasmettere i gol di serie A e B, che diventano privilegio esclusivo di chi ha la possibilità economica di pagare un abbonamento a operatori privati.

Dalle 20 e fino al giorno dopo sparisce dunque l’informazione sportiva e quella da e per i territori.

Se questo vertice ha a cuore il rilancio ed il rinnovamento della RAI apra un confronto sul futuro del servizio pubblico. Lo chiediamo anche a nome delle cittadine e dei cittadini di questo paese.

Il testo della replica aziendale

La Rai sta cercando di adeguare ancora di più la sua programmazione alle esigenze del suo pubblico. L’edizione del Tg Sportivo da eliminare sarebbe quella notturna in onda su Rai Sport nei canali 57 e 58. Viene vista dallo 0,5% delle persone che guardano la televisione a quell’ora.

Non ci sarà alcun effetto per gli appassionati di sport che potranno vedere tutti i gol di Serie A e Serie B su “90º minuto”, “Domenica Sportiva” e su tutti i Telegiornali di Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, RaiNews24 e Rai Play .

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21