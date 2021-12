“La storia vergognosa. Cuntu d’amore e di riconoscenza all’ Umile Italia”. 10 dicembre, Roma

0 0

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, Seminario #Donne (in)Visibili_ il documentario delle donne tra Storia Informazione e Cinema del reale, promosso dalle associazioni Alef Leadership & Empowerment Femminile e Gi.u.li.a Giornaliste, con Casa Internazionale delle Donne presentano il film documentario “La storia vergognosa. Cuntu d’amore e di riconoscenza all’ Umile Italia”, scritto e diretto dalla documentarista siciliana Nella Condorelli. Con il patrocinio e l’adesione Fondazione Nilde Iotti, Rete per la Parità, Cinecittà Luce, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Nastri d’Argento Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. Alla proiezione, con i saluti e l’introduzione di Gabriella Anselmi, Silvia Garambois e Angela Ronga, seguirà dibattito con gli interventi programmati di Piero Bevilacqua, Maria Rosa Cutrufelli, Laura Delli Colli, Rosanna Oliva, Vincenzo Vita, Nella Condorelli, modera Roberta Lisi.

ROMA, CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE VENERDI 10 DICEMBRE 2021, ore 17:30

Dedicato alla Grande Emigrazione italiana tra il 1880 ed il 1925, quando più di cinque milioni di nostri connazionali, uomini, donne, bambini e bambine, emigrarono da quasi tutte le regioni del Nord e del Sud, Veneto e Sicilia in testa, “La storia vergognosa” è un affresco dell’Italia a cavallo tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, visto attraverso il fenomeno più significativo del periodo, l’emigrazione di massa verso il continente americano. Una pagina di storia sociale e politica poco raccontata, ricostruita dalla regista documentaristica Nella Condorelli con l’aiuto di documenti anche inediti e di uno straordinario materiale di repertorio rintracciato in archivi audiovisivi nazionali ed internazionali quali Cinecittà Luce, British Film Institut, Cinèmateque Royale du Belge, Library of Congress di Washington, Museo Nazionale del Cinema di Torino, AAMOD, Critical Past.

Incrociando lo sguardo sull’una e sull’altra riva, il docufilm indaga le ragioni e le pagine più censurate di questo vero e proprio esodo nazionale che, a trent’anni dall’Unità, praticamente svuotò l’Italia rurale trasferendo aldilà dell’oceano interi paesi contadini, a nord come a sud.

Girato in Sicilia, tra i boschi di betulle dell’Etna e il Teatro Coppola di Catania dove sono ambientate le scene fil rouge – l’incontro di Fiorella, giovane italoamericana di terza generazione, con Mnemosina, la capa degli artisti ambulanti che sta preparando uno spettacolo sulla Grande Emigrazione -, il film risale la storia di due generazioni, l’impatto con la prima rivoluzione industriale, la povertà, la fatica, il lavoro, la voglia di riscatto sociale, partenze e ritorni, l’identità e l’integrazione, ma anche gli stereotipi e le discriminazioni subite che accendono lampi sulla comprensione degli eventi migratori di oggi.

A “cuntari”, a raccontare, sono soprattutto le donne, di “madre in figlia”, Norina, Maddalena, Provvidenza, Francesca, Fiorella…, che illuminano una pagina di storia ancora più invisibile, la Grande emigrazione femminile di cui non si parla mai.

Premio del Pubblico Visioni dal Mondo Festival Internazionale del Documentario 2020, finalista nella sezione Docufiction Nastri d’Argento 2021 e nella sezione Miglior Film Straniero LASA Latino

American International Film Festival Society of Arts, La storia vergognosa. Cuntu d’amore e di riconoscenza all’Umile Italia è riconosciuto Film d’interesse culturale – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo-MIC. Prodotto da Factory Film in associazione con Istituto Luce Cinecittà, con la collaborazione tra gli altri dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, della Sicilia Film Commission, del Consolato Generale d’Italia a Philadelphia, della Regione Lazio Cinema e Audiovisivo, e il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Paraguay e della FNSI, special thanks New York Women in Film & Television.

Nel cast, Leo Gullotta, Enrica Rosso, Evelyn Famà, Francesco Foti, Fiorella Migliore, Carmelo Rappisi, José Luis Ardissone, Matilde Politi, Alfio Antico. Montaggio di Bruno e Fabrizio Urso, fotografia di Vincenzo Condorelli AIC, musiche di Massimo Zamboni, Andres Laprida, Riccardo Samperi & Claudio Allia, Paolo Zarcone, colorist Ugo Laurenti, sonorizzazione del repertorio Valerio Sciré, trucco Antonella Muzzetta, produttrici esecutive Nella Condorelli (Factory Film) e Maura Cosenza (Luce Cinecittà).

Alla proiezione, con i saluti e l'introduzione di Gabriella Anselmi e Silvia Garambois presidenti ALEF e GI.U.LI.A Giornaliste, e di Angela Ronga direttivo Casa Internazionale delle Donne, seguirà dibattito con gli interventi programmati dello storico Piero Bevilacqua, della scrittrice Maria Rosa Cutrufelli, di Laura Delli Colli presidente SNGCI Nastri d'Argento, di Rosanna Oliva presidente Rete per la Parità, di Vincenzo Vita presidente AAMOD, della regista Nella Condorelli. Modera Roberta Lisi, coordinatrice GIULIA Lazio. Sarà presente l'attrice protagonista Enrica Rosso.

Conclude Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti.

Con la collaborazione dell’associazione Il Paese delle Donne, media partner Rivista Internazionale di CInema Luci e Ombre.

La sala sarà aperta dalle ore 16:30 per l’inizio accoglienza nel rispetto delle norme anticovid

INFO : Casa internazionale delle donne eventi@casainternazionaoledelledonne.org Carmen Di Vita info.factoryfilm@gmail.com www.lastoriavergognosa.com

DONNE in.Visibili facebook.com/StoriaInformazioneCinemadelreale

Ingresso libero con sottoscrizione. Obbligo green pass e mascherina. Prenotazione facoltativa, inviare una email a info.factoryfilm@gmail.com Diretta facebook del dibattito su @casainternazionaledelledonne/eventi https://www.facebook.com/events/271362594850561/?ref=newsfeed

Gruppo di lavoro Gabriella Anselmi Nella Condorelli (coordinatrice) Francesca Forleo Silvia Garambois Maria Lombardo Dalila Novelli Alberta Maranzano.

