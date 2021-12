“Fare cose con Giulio” il 10 dicembre a Genova

0 0

“Fare cose insieme per Giulio” e farle il 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani, data scelta dai genitori del ricercatore sequestrato e ucciso in egitto e dal loro avvocato, Alessandra Ballerini per tenere accesa la speranza, anzi la domanda di verità e giustizia su quella morte. Verità ancora non raggiunta, anzi palesemente negata dall’Egitto e, tutto sommato, accetatta dal Governo italiano. Così nasce “Fare cose insieme per Giulio” una serata di voci comuni ma straordinarie al teatro “Eleonora Duse” di Genova, con inizio a partire dalle 21 e partecipazione con super green pass e biglietti sulla piattaforma del teatro. Paola e Claudio Regeni dialogano con Alessandra Ballerini e Matteo Macor. Hanno assicurato la loro presenza Stefano Accorsi, Luca Baiada, Marco Bechis, Luca Bizzarri, Stefano Bomarsi, Enrico Calamai, Ascanio Celestini, Don Luigi Ciotti, Gherardo Colombo, Giuliano Foschini, Giuseppe Giulietti, Giovanni Impastato, Luca Infascelli, Teresa Mannino, Fiorella Mannoia, Neri Marcoré, Moni Ovadia, Mauro Palma, Michele Riondino, Davide Romagnoli, Matteo Rovere, Gianna Schelotto, Liliana Segre, andrea Vianello. Chiuderà l’incontro il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. L’iniziativa è promossa da “Verità per Giulio Regeni”, “Groenlandia” insieme al teatro nazionale di Genova.

