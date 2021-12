Acat italia. Evento speciale per la giornata mondiale dei diritti umani

0 0

In occasione della Giornata mondiale per i diritti umani che si celebra ogni anno il 10 dicembre, ACAT Italia ( Azione dei Cristiani per l’abolizione della tortura) ha in programma un evento speciale dedicato ai minori stranieri soli richiedenti asilo.

Nella mattinata di venerdì 10 dicembre, a partire dalle ore 9.30, presso il Cinema Troisi di Roma, avremo il piacere di presentare al pubblico italiano, il documentario Shadow Game- Un viaggio attraverso il lato oscuro dell’Europa, delle registe olandesi Eefje Blankevoort e Els van Driel.

Il documentario ha lo scopo di raccontare, in presa diretta, il pericoloso viaggio intrapreso da moltissimi profughi, fra cui molti minori, per arrivare a oltrepassare i confini europei. Tentativo che è stato ribattezzato, in maniera ironica e piuttosto amara, “the game”. A tale scopo le due registe olandesi hanno seguito per tre anni dieci giovani richiedenti asilo, provenienti da vari paesi, molto spesso in fuga dalla guerra, nel loro disperato tentativo di trovare una nuova opportunità di vita nella nostra, sempre più blindata, Europa.

Il documentario ha ottenuto finora i seguenti riconoscimenti:

– Grand Geneva Award FIFDH festival in Geneva 2021

– Youth Jury Award FIFDH festival in Geneva 2021

– Dutch Movies Matter Award Movies that matter 2021

– Gouden Kalf (Golden Calf) for Best Long Documentary Nederlands Film Festival 2021

– Prix Europa Best TV Documentary 2021

– Prix du Festival des Libertés 2021 (Brussels)

Shadow Game è tuttavia anche qualcosa di più: un progetto transmediale realizzato per portare di fronte all’attenzione pubblica il dramma dei minori stranieri soli richiedenti asilo.

Ed è proprio per approfondire la questione che, dopo la proiezione del documentario, abbiamo deciso di parlarne con: Els van Driel, regista del documentario Shadow Game, uno dei ragazzi protagonisti, Riccardo Magi parlamentare, Gianfranco Schiavone ASGI, Paolo Naso Mediterranean Hope – programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI). .

A moderare, Claudio Paravati direttore della rivista Confronti.



La mattinata vedrà, in apertura, la cerimonia di consegna del Premio di Laurea ACAT Italia “Un premio per fermare la tortura e per i diritti dei migranti” progetto educativo arrivato alla sua dodicesima edizione e finanziato con i fondi dell’Otto per mille della Chiesa Valdese.



Appuntamento venerdì 10 dicembre ore 9.30 presso il Cinema Troisi in via Girolamo Induno 1, Roma.

L’evento è gratuito, per partecipare è necessario registrarsi sul sito di ACAT Italia al seguente form :

http://www.acatitalia.it/wordpress/proiezione-documentario-shadow-game-10-dicembre-2021-registrazione/

Per accredito stampa si prega invece di inviare una mail a posta@acatitalia.it

Solo le persone fornite di accredito e di regolare Green pass avranno accesso alla sala.

*Evento realizzato in collaborazione con FIACAT ( Federazione internazionale delle ACAT) e finanziato dall’Unione Europea

Per maggiori info sul progetto e sul documentario https://shadowgame.eu/



Iscriviti alla Newsletter di Articolo21