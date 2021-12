3 anni fa la strage di Strasburgo. Maratona radiofonica in nome di Antonio Megalizzi

0 0

‘Non fermiamo questa voce’. E’ la maratona radiofonica di 24 ore per ricordare la strage terroristica di 3 anni fa ai mercatini di Natale di Strasburgo in cui perse la vita il giornalista trentino Antonio Megalizzi e il collega Bartosz Orent-Niedzielski. Promossa dalla Fondazione Antonio Megalizzi, in collaborazione con le emittenti universitarie

Raduni ed Europhonica, la maratona andrà avanti fino a mezzanotte “per portare avanti i valori e le battaglie in cui hanno creduto, contro l’odio e l’intolleranza e a favore di un’Europa unita, libera e democratica”. Il 14 dicembre invece la Fondazione sarà a Trento, in via Belenzani, per raccontare le proprie attività e i prossimi appuntamenti internazionali.

