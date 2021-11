Università di Padova: Raccontare la Verità. Come informare promuovendo una società inclusiva

0 0

Si conclude sabato 13 novembre all’Università di Padova il Corso di Alta Formazione “Raccontare la verità come informare promuovendo una società inclusiva” . Nella sede di Palazzo Bo di Via VIII Febbraio dell’Università di Padova dalle ore 9 alle 18 si svolge l’Approfondimento e riflessioni a conclusione del percorso le voci delle corsiste e dei corsisti. Apertura alle 9 dei lavori in Aula Nievo: saluti di Monica Andolfatto ed Enrico Ferri Comitato coordinatori corso. Introduzione alla giornata a cura di Giuseppe Giulietti presidente della Federazione Nazionale della Stampa. Ore 9.30: L’indignazione e il coraggio di dire e riferire. Laura Nota dialoga con Salvatore Soresi. Ore 10.15: Dalla galassia Gutenberg alla galassia Zuckenberg dove tutti parlano e nessuno ascolta. Roberto Reale dialoga con Carlo Verdelli.

Presentazione corsisti

Sessioni parallele 14.30 – 17.45

FAKE NEWS, INFODEMIA, DISINFORMAZIONE

COMPLESSITA’, ALFABETO DIGITALE, STIGMA

LIBERTA’ D’ESPRESSIONE, GIUSTIZIA, DEMOCRAZIA

INFORMAZIONE ETICA, GIORNALISMO

ETEROGENEITA’ ESPRESSIVE E ATTENZIONE ALL’INCLUSIONE

PENSIERO CRITICO, PREGIUDIZI, MIGRAZIONI

17.45-18

CONCLUSIONI

