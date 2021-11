Mercoledì 3 e giovedì 4 un voto determinante per i giornalisti

0 0

Mercoledì e giovedì si torna a votare per il rinnovo dell’Ordine dei giornalisti che si completerà domenica 7 novembre dalle 10 alle 18 con il voto cartaceo in presenza. Un appuntamento da dentro fuori, un confronto tra i candidati di ContrOrdine (Rinnoviamo l’Ordine in Lombardia) che si propongono un radicale cambio di passo e chi non sente l’esigenza di svecchiare un Ordine nazionale incapace non solo di promuovere il rinnovamento, ma anche di comprenderlo.

Con i primi turni di voto sono stati eletti 31 su 58 consiglieri nazionali. I 27 che saranno eletti determineranno la fisionomia del nuovo Cnog dell’Ordine oltre a determinare la maggioranza in gran parte dei consigli regionali. Occorre quindi una grande mobilitazione: molte delle sfide verranno decise con lo scarto di pochissimi voti.

In particolare, sarà decisivo l’andamento delle elezioni nel Lazio e nella Lombardia che eleggono ciascuno 8 consiglieri nazionali e le sfide in corso in Umbria e Sicilia. A parte (o in calce, vedete voi) i nomi dei candidati sostenuti da Articolo 21.

Mercoledì 3 e giovedì 4 si vota online, ossia nella modalità che risulterà decisiva quasi ovunque per determinare i risultati. Si vota dalle 10 alle 20 utilizzando la password inviata in questi giorni alla Pec di ciascuno di noi.

Alcuni consigli pratici:

a) E’ importante controllare subito di avere la password. Altrimenti avviare le procedure (abbastanza rapide) per crearne una nuova. Da ricordare che può votare anche chi non lo ha fatto al primo turno.

b) Quando si accede alla cabina elettorale (basta seguire le istruzioni e comunque utilizzando il link https://www.odg.it/elezioni-2021#) occorre avere a portata di mano il proprio smartphone (su cui si riceverà un sms con il numero Otp necessario per la verifica dell’identità dell’elettore).

c) Fare attenzione ad avere una buona connettività e comunque disporre di qualche minuto di tempo per effettuare tutte le operazioni con calma (questo il link al tutorial https://www.odg.it/elezioni-2021-video-tutorial-per-il-voto-online-speciale-ballottaggio). E’ importante cercare di non aspettare l’ultimo momento utile per votare: un sovraccarico del sistema o un problema di linea potrebbe impedire all’elettore di completare la procedura di voto.

d) Occorre votare tutti i candidati facendo attenzione a selezionare tutte le preferenze da indicare. Conviene ritagliarsi dunque un attimo di calma: gli errori di voto al primo turno sono stati migliaia.

e) Ricordarsi di votare tutte e due le schede e non solo la prima che appare. Se se ne vota una sola e si esce si può comunque rientrare e completare le operazioni di voto.

