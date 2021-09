Venezia 2021. Gabriele Mainetti parla di “Freaks out”  e lancia la campagna di Hearst per il ritorno in sala

0 0

Si è tenuto un incontro, all’hotel Excelsior del Lido, con Gabriele Mainetti e il cast del suo film Freaks out in concorso alla 78° Mostra del Cinema di Venezia, in occasione della campagna firmata dal regista per “ Hearst Movie Confidence – Del cinema ti puoi fidare”, che ha l’obiettivo di riallacciare i fili fra il pubblico e la sala, specialmente con il pubblico più giovane. Mainetti e il suo cast sono stati introdotti da Piera Detassis e Massimo Russo.

Mainetti ha raccontato di Freaks out , il suo film che a Venezia è stato accolto con pareri discordanti: ora come una svolta nel mondo del cinema, ora come eccesso di effetti speciali. Il regista ha confessato che, al di là delle apparenze, non sia affatto sicuro di ciò che realizza, non ritiene il suo un cinema “impegnato”, ma cerca sempre di dare il massimo di se stesso. Gli ha fatto eco Pietro Castellitto sostenendo che quello di genere è il cinema più difficile, e imporre nel genere la propria visione è la cifra di Gabriele Mainetti. Tutti i presenti, sugli effetti speciali che sono proiezione delle nostre fantasie inconsce, hanno convenuto che il fascino della settima arte è anche questo.

Per la campagna firmata dal regista per “ Hearst Movie Confidence – Del cinema ti puoi fidare”, Mainetti ha affermato di aver pensato ai bambini perché sono la parte più pura e spontanea di tutti noi. L’immagine principe voluta da Hearst come caposaldo del proprio progetto “Movie Confidence” è quella di un gruppo di bambini che attraversa il grande schermo di una sala cinematografica per entrare in un mondo di natura, stupore e magia. E tale campagna continua con un evento del magazine Esquire in edicola dal 16 settembre, con uno speciale dedicato a Gabriele Mainetti.

Movie Confidence è un progetto articolato, declinato in diverse iniziative che, avvalendosi dell’esperienza di Piera Detassis Editor at large Cinema & Entertainment di Hearst, dall’inizio dell’anno ha coinvolto una audience complessiva di 7,2 milioni di contatti attraverso numerose iniziative, alcune delle quali alla stessa Mostra del Cinema di Venezia. La presentazione nello spazio culturale della Fondazione Ente dello Spettacolo e una serata dedicata alla celebrazione della cultura “ dal vivo” sono stati eventi esclusivi realizzati da Hearst in collaborazione con Banco BPM e Banca Aletti. Padroni di casa Giacomo Moletto, CEO Hearst Italia, e Piera Detassis, Editor at large Cinema&Enterteinment di Hearst con gli ospiti Gabriele Mainetti e il cast del suo film Freaks out in concorso alla 78° Mostra del Cinema della Biennale di Venezia.

