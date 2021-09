“Un libro tante vite”, a Latina per una settimana si parla di diritti

0 0

Cinque appuntamenti con cinque grandi autori per affrontare tematiche importanti: agromafie, narcotraffico, diritti delle donne, Africa, le donne nell’Islam.

Prende il via il 13 settembre e proseguirà fino al 17 “Un libro, tante vite” la rassegna letteraria a cura di Antonella Napoli con il patrocinio gratuito del Comune di Latina e la collaborazione del Presidio di Latina Scalo nel giardino della Biblioteca Comunale di Via Del Murillo.

Si comincia il 13 settembre alle ore 18 con Marco Omizzolo con la presentazione del suo ultimo libro: Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli), un viaggio nel sistema predatorio di sfruttamento dei braccianti senza diritti e senza tutele.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Antonella Napoli.

Il 14 settembre sarà la volta del reporter Rai e presidente dell’associazione Carta di Roma, Valerio Cataldi che con il suo Narcotica –Lungo le rotte della morte (Edizioni all Around) ci porterà in un viaggio all’interno del business più redditizio del mondo: il narcotraffico fra Messico, Colombia e Venezuela.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Teresa Faticoni.

Il 15 Settembre sarà proprio la curatrice Antonella Napoli a presentare il suo ultimo libro: Il vestito azzurro. Un regime dimenticato e il coraggio di una giornalista (Edizioni People). Sarà la giornalista Graziella Di Mambro a raccogliere il racconto di Napoli, unica giornalista occidentale in Sudan nei giorni della caduta del regime del dittatore Omar Hassan al-Bashir nell’aprile del 2019.

Il 16 Settembre Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, presenterà – intervistato da Antonella Napoli – il libro La stessa lotta, la stessa ragione (People Storie). 27 toccanti storie di donne, di ogni parte del mondo, che hanno lottato contro la prevaricazione e l‘ingiustizia.

La rassegna si chiuderà i 17 Settembre con l’antropologa Tiziana Ciavardini, intervistata dalla Prof. Roberta Rinaldi, con un lavoro quanto mai attuale scritto a quattro mani con Giorgia Butera Hijab. Il velo e la libertà (Castelvecchi Editore). Prezioso contributo alla conoscenza del mondo musulmano, delle sue culture e delle sue tradizioni.

