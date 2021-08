Ennesimo incidente sul lavoro, muore una donna di 40 anni. Sciacchiata da un macchinario, indagini dell’Inail

0 0

Aveva solo 40 anni e molti sogni ancora da realizzare Laila El Harim, l’operaia che ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.30 in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda che si trova a Camposanto, in provincia di Modena. Si tratta della società Bombonette, ditta specializzata nella lavorazione della carta e packaging per pasticceria. La vittima era di origini marocchine e abitava nella vicina Bastiglia; lascia un compagno e la figlioletta di 4 anni. Secondo le prime ricostruzioni della Procura, che ha aperto un fascicolo d’indagine, la donna sarebbe rimasta incastrata in un macchinario, probabilmente una fustellatrice. In una nota l’Inail nazionale ha affermato di aver “immediatamente avviato un’attività ispettiva che consenta di determinare le cause e le responsabilità dell’accaduto. Gli accertamenti in corso, ad uso dei profili di competenza, vedono coinvolti l’Ispettorato Territoriale di Modena, il Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Ausl e i carabinieri del Comando provinciale di Modena”. Laila va ad aggiungersi alle oltre 800 vittime di infortuni sul lavoro che si sono registrate in Italia dall’inizio dell’anno.

