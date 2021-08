Donna ironica e solare, animatrice di tante iniziative. Grazie di tutto Cristina…

0 0

Grazie a Roberto Rinaldi e a Fabiana Pacella che hanno già espresso i sentimenti della comunità di Articolo21 per la scomparsa di Cristina Visintini, donna ironica, solare, animatrice, insieme a Luca Perrino, del premio Leali delle Notizie e di mille altre iniziative a Ronchi dei legionari e in mille altre località.

Scrivi Cristina Visintini e pensi alla straordinaria comunità di Ronchi che è diventata una delle capitali della libertà di informazione.

Scrivi Cristina e pensi a Luca, a Barbara, e ad una squadra di volontarie e di volontari che hanno realizzato un festival ricco di passione civile, sobrietà, pensiero critico, capace di ospitare diversità e differenze.

Scrivi Cristina e pensi al murale dedicato a Daphne e a quanti hanno perso la vita per “illuminare” le oscurità, i luoghi dominati dalle mafie, dalle camorre, dal malaffare, dalla corruzione.

Scrivi a Cristina e pensi a quella panchina piantata nel ghetto di Roma, che ricorda i giornalisti e i tipografi deportati e mai piu tornati nelle loro case.

Scrivi Cristina e ricordi quella panchina messa davanti a comune di Ronchi dedicata a Daphne, inaugurata dalla la sorella Corinne Vella.

In ogni occasione ad accoglierci l’entusiasmo di Cristina e di Luca, la disponibilità degli amministratori, la cortesia della comunità.

Queste sono le ore del lutto e del dolore, poi verrà il momento della riflessione

Sarebbe bello ricordare Cristina installando una panchina a Lei dedicata, magari sulla piazza davanti al Comune, vicino a quella di Daphne, affinché anche le ragazze e i ragazzi del futuro la ricordino per quello che ha fatto in vita, per i segni che ha lasciato per i progetti che Luca e le sue amiche e i suoi amici hanno già realizzato e porteranno a compimento.

L’impegno, insieme, a Fabiana Martini, portavoce di Articolo21, Carlo Muscatello, presidente del sindacato dei giornalisti e Cristiano Degano, presidente dell’ordine regionale, sarà quello di condividere e sostenere le iniziative che saranno promosse dalla comunità di Ronchi e da chi ha condiviso i suoi sogni, le sue speranze, la sua passione civile.

