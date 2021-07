Un’estate solidale. Dalle iniziative a sostegno dei più deboli, alla salvaguardia dell’ambiente, le campagne benefiche di GoFundme

Estate, tempo di svago e relax, ma la solidarietà, la volontà di aiutare qualcuno che si trova in difficoltà non va mai in vacanza e spesso è proprio in questo periodo che aumentano le richieste di aiuto da parte delle cosiddette fasce deboli della società, come i minori, gli anziani o i senza fissa dimora, inoltre, come dimostrano questi giorni di luglio, si moltiplicano le situazioni d’emergenza causate dai cambiamenti climatici o dagli incendi di natura dolosa.

In questa estate 2021, però, l’attenzione dell’opinione pubblica si sta manifestando anche attraverso le numerose campagne benefiche attivate sulla piattaforma GoFundMe, volte a promuovere iniziative tempestive, come nel caso della raccolta fondi delle Acli, nata con l’obiettivo di sostenere i territori sardi che da giorni sono stati colpiti da vasti incendi che hanno distrutto case, aziende agricole, boschi e ucciso numerosi capi di bestiame. Una campagna alla quale hanno aderito in molti, riuscendo in soli due giorni a raccogliere oltre 43mila euro.

Non fare sentire soli gli anziani, è invece il desiderio dell’Associazione Gigi Ghirotti Genova che ha organizzato una raccolta fondi per 30 televisori per gli Hospice di Albaro e Bolzaneto di Genova, “Un nuovo televisore può essere uno strumento importante per sentirsi collegato e per qualche momento di evasione. Come per Giancarlo che aspetta le notizie del TG della sera o Gianna che ama i programmi musicali” scrivono i promotori.

Si chiama Ti Faccio a Fiori l’originale iniziativa di un gruppo di cinque liceali di Firenze, per favorire la coesione sociale e la riqualificazione delle aree urbane. All’interno di un condominio sono stati installati vasi domotici per migliorare e valorizzare i cortili e prendersi cura insieme di un bene comune. La raccolta fondi per sostenere il progetto è stata lanciata dalla Fondazione Angeli del Bello.

Ma c’è anche chi durante l’estate si prepara ad affrontare un’arringa per difendere un testimone d’eccezione e soprattutto un esemplare raro ormai, l’orso bruno marsicano. Salviamo l’orso Onlus, infatti, ha deciso di aprire una campagna proprio per affrontare le spese legali in difesa dell’orso e del suo habitat anche in tribunale, incaricando un team di 3 avvocati per contrastare sul piano legale,dei progetti insostenibili e devastanti per questo animale.

Sono tutti esempi che testimoniano quanto sia importante non rinunciare neanche d’estate e sostenere le iniziative e i progetti delle numerose organizzazioni nonprofit, per questo c’è anche un nuovo strumento che GoFundMe ha lanciato in questi giorni, il Peer2Charity per raccogliere fondi che hanno come beneficiarie organizzazioni nonprofit italiane. L’occasione può essere un compleanno, una sfida sportiva, un evento culturale, una raccolta in memoria di persone che ci hanno lasciato, una lista nozze a favore delle organizzazioni.

Emergency, Croce Rossa Italiana, Cesvi, Fondazione Humanitas, Make a Wish, Sea Shepherd, Sos Toliara, Croce Bianca Milano, Ass. Madre Teresa di Calcutta, sono tra le primissime organizzazioni che hanno scelto di partecipare al Peer2Charity di GoFundMe. È possibile registrare la propria organizzazione su GoFundMe cliccando qui