Attacchi ai giornalisti che documentano le proteste no vax, Perucchini: episodi inquietanti

No paura day e attacchi alla stampa. Alg: “I giornalisti continuino a fare informazione di qualità. Solo così si battono le fake news”“Mette solo tristezza dover assistere all’attacco ai giornalisti da parte di chi protesta contro la scelta del Governo di introdurre il green pass nella battaglia contro il Covid. Il loro manifestare contro chi informa, e professionalmente ha l’obbligo di rispettare i principi deontologici della verità, accusandolo di essere al soldo del potere e delle big pharma per diffondere paura e spingere alla vaccinazione anti Covid, dimostra l’effetto perverso della disinformazione da parte dei social e del Web, spesso fonti preferite da queste persone”. Lo afferma Paolo Perucchini, presidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, dopo che oggi, in oltre 80 città italiane si sono svolte manifestazioni “No Paura Day” organizzate dai no-vax, con proteste che hanno preso di mira anche la stampa.

“Quanto accaduto oggi è inquietante. Ed evidenzia le necessità di un maggiore impegno, a più livelli, per limitare e contrastare la diffusione delle fake news, spesso base delle convinzioni di chi oggi era in piazza. L’invito ai giornalisti e alle testate giornalistiche è quello di proseguire senza timore e senza indugio nel racconto della verità, difendendo il lavoro di qualità. Solo così, informando i lettori e la popolazione, non solo la stampa continuerà a svolgere correttamente il suo ruolo sociale, ma contribuirà anche a innalzare il livello culturale del nostro Paese”