Taranto-Acciaierie d’Italia. Ennesimo schiaffo alla vita  dei bambini di Taranto

Con la sentenza n. 4802 del 23 giugno 2021, la Sezione IV del Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli di Arcelor Mittal Spa e di Ilva Spa in amministrazione straordinaria, ha annullato l’ordinanza n.15 del 27 febbraio 2020, con cui il Sindaco di Taranto aveva ordinato loro, nelle rispettive qualità di gestore e proprietario dello stabilimento siderurgico “ex Ilva”, di individuare entro 60 giorni gli impianti interessati da emissioni inquinanti e rimuoverne le eventuali criticità, e qualora ciò non fosse avvenuto di procedere nei 60 giorni successivi alla “sospensione/fermata” delle attività dello stabilimento.

Proseguirà quindi l’attività dell’ex Ilva a Taranto. La decisione del Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar di Lecce consentendo la prosecuzione della produzione nello stabilimento di Taranto. I magistrati hanno infatti disposto l’annullamento della sentenza del Tar di Lecce e in questo modo vengono dunque a decadere le ipotesi di spegnimento dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia e di fermata degli impianti connessi, la cui attività produttiva proseguirà con regolarità.

E adesso?

Adesso si potrà continuare a filmare e fotografare i camini che fumano, a registrare emissioni non convogliate, a salutare con post su fb i piccoli angeli di questa terra sfortunata che cadono come foglie dai rami di un albero su cui dovevano ancora sbocciare fiori.

L’aria di Taranto per il consiglio di Stato è buona?

E come lo si può spiegare ad un bambino che quei fumi rossi che dividono il cielo dal mare della città di Taranto continueranno a farli ammalare?

E noi adulti che sapevamo tutto e che sappiamo tutto come faremo a guardarli negli occhi senza vergognarci di non esserci incatenati tutti una volta per tutte a formare una catena umana e impedire l’accesso agli operai per far fermare tutto?

La vita dei bambini di questa città come i loro sogni ed i loro progetti di vita valgono meno dell’acciaio di questa fabbrica che ogni anno miete vittime, di malattie e infortuni

Ma chi ha giudicato oggi è mai stato a Taranto, sotto ai camini?

Oggi è la pagina più sporca di questa brutta storia di acciaio e di respiri negati.

È la vergogna di uno stato che non tutela la salute,che non tutela i diritti dei bambini che non possono scegliere

E noi oggi che viviamo in questa terra possiamo solo prendere tutte parole sprecate in questi anni e dare al silenzio dei 40 gradi che bruciano la pelle la più grande delle delusioni.

Lo Stato oggi ha scelto il profitto.

E questo brucia più dei 40 gradi.

Lo Stato oggi ha scelto .

Ma non staremo zitti e buoni, non per sempre.

Foto: Vincenzo Aiello

