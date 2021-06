Pesaro film festival 2021. “La camera verde”, installazione video-fotografica di Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa

0 0

Nel 2001 dall’ incontro di due anime accomunate dalla stessa passione creativa, Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa, è nato Hankgefmobility, un progetto multidisciplinare indipendente che comprende opere video, film e documentari, che sono stati distribuiti in sala, proiettati alla Cineteca Nazionale di Roma, alla Biennale di Hannover Up and Coming, al MART di Rovereto, trasmessi da emittenti televisive e network satellitari come RAI, Al Jazeera, Russia Today e selezionate da festival cinematografici nazionali e internazionali, tra cui Torino Film Festival, Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, Haverhill Experimental Film festival, Experiments in Cinema.

Pedro Armocida, l’infaticabile direttore della Mostra del Cinema Nuovo di Pesaro, nello Spaziobianco dedicato all’arte, nel 2021 ha accolto l’esposizione di una installazione video-fotografica dei due artisti, intitolata “La camera verde”. La coppia ha spiegato così il proprio lavoro: “Ogni esposizione è una camera verde: incarna il desiderio connaturato di guardarsi indietro e celebrare i morti. All’interno di questa stanza ideale che rifiuta il presente ed esclude il futuro, abbiamo riunito arbitrariamente grazie all’amico di vecchia data Mauro Santini e alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, tre progetti (Le porte regali, Maria fuit hic, Coma Berenices) accomunati da una personale riflessione sul potenziale esoterico, spesso obliato, dell’immagine”.

Il loro complesso tentativo si può sintetizzare come evocazione di una metafisica delle immagini e della luce, sono protagonisti gli occhi e la loro capacità di farsi impressionare, l’invito subliminale è ad abbandonarsi, disobbedendo ai sensi intorpiditi dalla civiltà del “troppo”, frastornati dal cosiddetto horror pleni, dalla bulimia visiva. Utilizzando una pellicola estremamente sensibile, costituita da grani di alogenuro d’argento molto grandi, i due artisti caratterizzano uno stile personale che restituisce un’immagine rarefatta, incorporea traccia in divenire. In questo caso espressione del desidero di dissolvere la propria identità assumendo nuovi connotati.

Morgan Menegazzo autore e regista è nato nel 1976. Dopo gli studi in Cinematografia compiuti al D.A.M.S. di Bologna, si è diplomato in regia presso la Nuova Università del Cinema e Televisione (NUCT) a Cinecittà. Mariachiara Pernisa autrice, fotografa e montatrice, classe 1981, dopo la laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, si è diplomata in montaggio e fotografia presso l’Accademia di Cinema e Televisione Griffith di Roma.

Spaziobianco – La Camera verde

Di Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa

Mostra del cinema di Pesaro

Via Zongo 45

Dalle 18.00 alle 21.00

Ingresso libero sino al 26 giugno

