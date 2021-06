Nuove aggressioni social ad Antonella Napoli: ti deve venire il cancro

0 0

Nuove aggressioni via social nei confronti di Antonella Napoli, membro dell’ufficio di presidenza di Articolo 21 e direttrice di Focus on Africa.

Questa volta la giornalista è finita nel mirino dei leoni da tastiera per un post su Facebook dopo essersi sottoposta al vaccino per il Covid – 18 attraverso il quale esortava a vaccinarsi come scelta più giusta per affrontare e superare l’emergenza post pandemia.

Gli hatters sono arrivati ad augurarle il cancro.

Antonella, alla quale va la solidarietà totale e incondizionata di tutta Articolo 21, ha ancora una volta denunciato pubblicamente quanto le stava accadendo.

“Sentirsi augurare il cancro fa male quanto l’augurio che ri stuprino e le minacce di morte se non chiudi la bocca. Ti chiedi il perché di tanto odio contro qualcuno che semplicemente cerca di informare, di fare il proprio mestiere… Non mi abituerò mai a tutto questo orrore, a questa onda inarrestabile di meschinità… Ma non mi imbavaglieranno. Possono starne certi!” il suo sfogo a cui ha fatto eco il messaggio del presidente della Federazione nazionale della stampa Beppe Giulietti: “Se qualcuno pensa di intimidire Antonella Napoli sbaglia e paghera dazio perché li abbiamo già individuati. Intanto giriamo all’Osservatorio cronisti minacciati” le sue parole di solidarietà a cui si sono aggiunti i messaggi di decine di colleghi ma anche semplici cittadini che seguono il lavoro della giornalista impegnata sui temi dell’immigrazione e dei diritti umani violati e per questo spesso oggetto di insulti e minacce al punto che è stata disposta nei suoi confronti una misura di sorveglianza radio controllata.

*Antonella Napoli ritratta dall’artista Alekos Prete in segno di solidarietà

