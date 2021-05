“Mio fratello”, il romanzo verità di Giovanni Impastato sabato 8 maggio ad “Un’ora con…”

0 0

Articolo 21 propone “Un’ora con… Giovanni Impastato”. Sabato 8 maggio, alle ore 12, evento on line con la la presentazione del libro “Mio fratello”, alla vigilia del 43esimo anniversario dell’assassinio di Peppino

Mio fratello è il romanzo-verità con cui Giovanni Impastato ricostruisce la sua vicenda familiare, nel segno di Peppino.

“Ho venticinque anni. Mio fratello ne ha trenta. Dicono, dichiarano e scrivono che è saltato in aria per imperizia mentre stava piazzando una carica di dinamite lungo la linea ferroviaria Palermo – Trapani. Le forze dell’ordine perquisiscono le nostre case, la radio. Fanno sparire documenti e materiali. Ignorano volutamente vistose tracce di sangue nel casolare vicino al luogo dell’esplosione… Alla storiella del Peppino terrorista nostra madre non crede. Come avviene con gli alberi con radici più profonde, la tempesta la rafforza, la rende ostinata.”

Per la prima volta, Giovanni scrive il “romanzo della vita” di suo fratello Peppino Impastato. Indissolubilmente legata alla sua.

Il volume viene pubblicato in prossimità degli eventi previsti in diverse parti d’Italia – in presenza e in streaming – per la giornata del 9 maggio, anniversario dell’assassinio di Peppino Impastato per mano della mafia.

A dialogare con Giovanni Impastato saranno Paolo Borrometi, Graziella Di Mambro e Beppe Giulietti. Ci saranno inoltre contributi video di Alessandra Ballerini ed Elisa Marincola.

L’incontro, che sarà coordinato da Roberto Natale, verrà trasmesso in diretta facebook su https://www.facebook.com/articolo.ventuno/.

