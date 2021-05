La rivoluzione dei libri nel Salento

0 0

La ripresa dopo il lungo inverno della cultura.

La socialità a passo leggero, nel rispetto del distanziamento.

La creatività, la gioia, la speranza.

Da questa settimana e fino al 5 giugno 2021nel Salento esce allo scoperto LA RIVOLUZIONE DEI LIBRI, l’insolita cospirazione ordita da Alessandra Crocco e Alessandro Miele di Ultimi Fuochi Teatro a partire dall’autunno scorso.

Una pioggia di clip audio, sotto forma di QR CODE, saranno esposte in scuole, bar, pizzerie e altri esercizi commerciali di Ortelle, Poggiardo, Spongano, Castro, Giuggianello e Andrano (LE). Basterà scansionare i QR Code con lo smartphone per assaporare l’atmosfera di un grande romanzo o ascoltare i versi di una poesia, letti e recitati da attori e attrici.

Il passo finale di un lungo cammino iniziato nei mesi scorsi, con i più giovani.

Tutto è cominciato infatti nelle scuole, dove sono stati reclutati i primi ribelli della cospirazione della lettura. A loro è stato affidato il compito di convincere altre persone, di età diverse, a riunirsi nelle case per leggere ad alta voce. Ogni settimana, in una sorta di gioco divenuto sempre più contagioso “le cellule segrete hanno ricevuto da un misterioso Comitato centrale – spiega divertita Alessandra Crocco -, un plico con i testi da leggere e le missioni da compiere. A conclusione delle riunioni, ogni gruppo ha scelto un frammento letterario da salvare e regalare alla comunità”.

Gli attori hanno fatto il resto. Tra le voci della Rivoluzione dei libri, accanto ad Alessandra Crocco e Alessandro Miele, ci sono Roberto Latini, Elena Bucci, Ignazio Oliva, Andrea Cosentino, il Teatro delle Albe, lo scrittore Ruggero Cappuccio e molti altri.

La mappa dei punti di ascolto è reperibile sul sito www.ultimifuochifestival.it.

L’atto finale de La rivoluzione dei libri si terrà il 5 giugno a Spongano. Nel cortile della Scuola Primaria in via San Leonardo n.65, saranno esposti tutti i QR CODE e alle ore 20 andrà in scena L’ULTIMO VALZER DI ZELDA di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele. Attraverso lettere e stralci di romanzi e racconti, i due attori ricostruiranno la storia dello scrittore americano Francis Scott Fitzgerald e di sua moglie Zelda Sayre, dagli eccessi dei ruggenti anni ’20 al crollo di Wall Street del ’29. Lo spettacolo sarà introdotto dalle note della cantautrice Cristiana Verardo.

Per partecipare all’evento, che si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid19, è necessaria la prenotazione (tel- +39 3881271999 – mail infoultimifuochi@gmail.com). Biglietto: 7 euro intero, 5 euro ridotto under 18.

Poiché la lettura è una pratica sempre più elitaria e marginale nella nostra società, il progetto, alla sua terza edizione, si rivolge ai lettori di oggi come a dei veri e propri rivoluzionari e chiede loro di impegnarsi concretamente per difendere il valore dei libri. Sulla scia dei lettori esuli di Fahrenheit 451 che imparavano a memoria i testi perché non andassero perduti, La rivoluzione dei libripromuove la formazione di una rete di gruppi segreti di lettura.

La rivoluzione dei libri ”trova i suoi alfieri tra gli adolescenti – spiegano gli organizzatori -. A loro viene affidato il compito di rieducare gli adulti alla lettura, facendosi promotori di un cambiamento culturale, protagonisti un’azione semplice ma necessaria. L’urgenza è quella di creare un ponte tra le generazioni, fra gli strati sociali, tra il centro e la periferia”

L’appuntamento è una delle attività del progetto FUOCHI A MARGINE organizzato da Ultimi Fuochi Teatro e vincitore dell’Avviso Pubblico “Periferie al Centro, intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia” promosso da Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti e coordinato da Teatro Pubblico Pugliese.

Le voci della Rivoluzione sono: Alessandro Argnani, Michele Bandini, Michele Baronio,Tamara Bartolini, Consuelo Battiston, Elena Bucci, Ruggero Cappuccio, Nadia Casamassima, Andrea Cosentino, Alessandra Crocco, Claudio Di Palma, Rita Felicetti, Roberto Latini, Roberto Magnani, Ignazio Oliva, Alessandro Miele, Laura Redaelli, Alessandro Renda.

