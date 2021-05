Il cantante neomelodico amico del boss attacca il giornalista Salvo Palazzolo

0 0

“Giornalisti siete senza scrupoli, siete senza ritegno, siete marci dentro… in particolare questo giornalista Salvo Palazzolo, vergognati di tutto quello che stai scrivendo”. Queste le frasi scritte dal cantante neomelodico palermitano Daniele De Martino dopo avere letto gli articoli di Salvo Palazzolo su Repubblica. Nei giorni scorsi, De Martino ha lanciato una canzone contro i pentiti, rivolgendosi a uno in particolare. Il finale del brano contiene una minaccia: “Sei un infame… pure fra cento anni ti posso trovare”. Immediata la reazione dei colleghi di Repubblica. “Tutti i giornalisti di Repubblica sono al fianco di Salvo Palazzolo, offeso e minacciato sui social da Daniele De Martino, cantante neomelodico palermitano, per gli articoli sulla mafia. Un attacco che ha oltretutto innescato un’indegna sequenza di oltraggi online nei confronti del nostro collega. – si legge nella nota del comitato di redazione – De Martino, e chi per lui, sappia che con Salvo ha minacciato un’intera comunità di giornalisti e lettori da sempre e per sempre schierati dalla parte della legalità e della lotta alle mafie. E che nessuno in questa battaglia retrocederà di un centimetro”. Solidarietà a Palazzolo è stata espressa anche dall’Assostampa siciliana che sottolinea come sia grave che “ancora oggi chi scrive di mafia debba subire attacchi e minacce che ormai viaggiano sui social a una velocità e una pericolosità allarmanti”.

A Salvo Palazzolo massima solidarietà e sostegno per le sue inchieste da parte dell’associazione Articolo 21

(nella foto Salvo Palazzolo)

