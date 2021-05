“I profumi di Madame Walberg”, gli ingredienti che danno fragranza alla vita

0 0

Guillaume Favre (Gregory Montel) è uno chauffeur quarantenne da poco separato, che per assecondare le condizioni imposte dal giudice tutelare per l’affido condiviso della figlia, fa di tutto per migliorare la propria situazione economica. Malgrado sia un impenitente collezionista di multe per eccesso di velocità, grazie al suo carattere aperto, gioviale e franco, riesce a mantenere il posto di lavoro. Finché, un giorno, dovrà fare l’autista a qualcuno che metterà seriamente alla prova la sua capacità di sopportazione. Si tratta di Madame Walberg (Emmanuelle Devos), una donna altezzosa, esigente, tanto distaccata quanto misteriosa. E’ una creatrice di profumi dal raffinato talento olfattivo – lei si definisce un “Naso” perché in passato ha saputo lanciare le essenze di maggior successo – che si comporta da diva trattandolo come fosse un maggiordomo. Guillaume ne rimane affascinato e al tempo stesso rifiuta il comportamento della donna. Lo scontro iniziale tra i due spalanca tuttavia le porte a una reciproca comprensione e stima, che pian piano condurrà le loro esistenze solitarie su una via inaspettata e creativa …

“I profumi di Madame Walberg” diretto da Grégory Magne, arriva al cinema il dieci giugno, dimostrando la capacità del regista di comporre con tocco leggero un’opera che scende nelle corde profonde del vissuto attuale: tocca il problema della solitudine, della precarietà del lavoro, dell’instabilità dei rapporti affettivi, della necessità di reinventarsi ogni giorno e di difendere la qualità della propria vita. Entrambi i personaggi hanno un passato dal quale devono uscire con un colpo di coda e un pizzico di fantasia, sono persone dai caratteri opposti eppure scoprono di poter stabilire uno scambio osmotico che, come un’azzeccata miscela, darà fragranza agli anni che hanno davanti. Un film con attori di alto livello, con un ritmo narrativo che tiene alta l’attenzione, elegante, raffinato, un viaggio interiore dal quale si esce rasserenati.

Titolo originale Les Parfums

Un film di Grégory Magne.

Con Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern, Sergi López, Zelie Rixhon.

Commedia, durata 100 min.

Francia 2020

Satine Film

Uscita giovedì 10 giugno 2021.

