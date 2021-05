Il 1° giugno a Roma per difendere la libertà di informazione

0 0

Un patto con le istituzioni per il futuro dell’informazione e salvaguardia dell’Inpgi, baluardo dell’autonomia dei giornalisti e garanzia di prossimità, vicinanza e risposte pronte alle colleghe e ai colleghi. Per questi motivi, su iniziativa della FNSI, martedì 1° giugno, alle ore 11, ci ritroveremo per un presidio a Roma, in Piazza SS. Apostoli.

Il sistema dell’informazione è vittima di leggi retrograde e di una crisi economica senza precedenti nell’editoria. Posti di lavoro cancellati in misura sempre maggiore. Precariato dilagante. Prepensionamenti concessi dal Governo senza prevedere un ricambio di risorse umane proporzionato in termini di contributi previdenziali. Un uso reiterato degli ammortizzatori sociali a totale carico dell’Inpgi: in 10 anni l’Istituto di previdenza dei giornalisti ha pagato 500 milioni di euro per ammortizzatori sociali, senza soldi dallo Stato e quindi senza gravare sulle tasse dei cittadini. Minare l’Inpgi, vuol dire minare l’intero sistema che garantisce autonomia nel diritto costituzionale ad informare le comunità.

