Saman e la necessità dello “ius culturae”

Trovare Saman è urgente. La ragazza pakistana che ha rifiutato le nozze combinate è sparita da giorni. E ci sono le immagini inquietanti di parenti con le pale che fanno temere il peggio. Chi dubita dell’italianità delle seconde generazioni di ragazze e ragazzi nati e cresciuti da noi, dovrebbe riflettere in casi come questo – sempre più frequenti – dove i “nuovi italiani” si sono talmenti identificati con la nostra cultura e i nostri diritti, che rischiano la vita per rivendicarli e non piegarsi alla prepotenza delle tradizioni dei genitori. Dar loro la nazionalità con lo “ius culturae” è l’unica semplificazione di cui non si parla. Mentre sarebbe uno strumento in più per proteggerli e favorire la loro emancipazione da consuetudini arcaiche e violente. Questa innovazione sarebbe un grandioso investimento di convivenza, perché creerebbe cittadini più consapevoli di altri delle preziose libertà riconosciute dalla nostra Costituzione, proprio perché in grado di confrontarle con contesti di provenienza opprimenti.

