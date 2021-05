Controcorrente con FNSI in piazza: “Governo e parlamento ignorano informazione e lavoro”

0 0

L’informazione è un bene comune: il diritto a informare e a essere informati è tutelato dall’art.21 della Costituzione. Questo diritto è messo in discussione quando i giornalisti non possono svolgere compiutamente il loro ruolo fondamentale in una democrazia. Oggi in Italia il settore dell’informazione è segnato da una perdurante precarietà del mercato del lavoro, mentre il governo si prepara a finanziare nuovi pensionamenti anticipati dei giornalisti, aggravando ulteriormente la situazione dell’Inpgi senza adottare gli interventi strutturali necessarie per la messa in sicurezza dell’Istituto. Le proposte di legge sulla cancellazione del carcere per i giornalisti e per il contrasto alle querele bavaglio sono ferme in Parlamento, così come la Riforma della Rai e una nuova legge di sistema per completare la delicata fase di transizione digitale.

Per sollecitare il governo, il Parlamento e le forze politiche a mettere in agenda queste riforme non più rinviabili, il consiglio nazionale della Federazione nazionale della Stampa italiana si riunirà giovedì 20 maggio, alle ore 10, in piazza Montecitorio, a Roma, nel rispetto delle norme sul distanziamento e di prevenzione del Covid.

I candidati che si riconoscono nella piattaforma di Controcorrente per l’assemblea nazionale di Casagit Salute, mutua per l’assistenza sanitaria integrativa della categoria, sulla cui stabilità economica potrebbe impattare fortemente il perdurare della crisi dell’editoria, esprimono pieno sostegno all’iniziativa della FNSI e rilanciano un forte appello all’unità della categoria nella difesa del lavoro e della libertà di stampa.

Abruzzo: Katia Giammaria, Walter Nerone

Basilicata: Grazia Napoli, Manuela Mele, Antonella Losignore

Campania: Giuseppe De Caro, Petronilla Carillo, Giuseppe Caporaso

Emilia Romagna: Claudio Cumani, Lucio Diletti, Fabrizio Piccinini, Saverio Cioce, Marco Balestrazzi

Friuli Venezia Giulia: Corrado Barbacini, Ingrid Stratti

Lazio: Paola Aristodemo, Alessia Schiaffini, Giampiero Spirito, Arianna Gasparini, Laura Serloni, Virginia Piccolillo, Filippo Anastasi, Diana Formaggio, Lucia Visca, Laura Berti, Stefano Vladovich, Carla Massi, Marzio Bartoloni, Viviana Verbaro

Liguria: Marco Fagantini, Guido Filippi, Fabrizio Cerignale

Lombardia: Gianfranco Giuliani, Alessandra Velluto, Elena Golino, Alessandro Pellizzari, Antonello Capone, Giuseppe Spatola, Stefano Gallizzi, Paolo Costa, Fausta Chiesa, Vera Martinella, Fernanda Pirani, Tiziana Sapienza, Francesco Capone

Marche: Stefano Cesetti, Silvia Sinibaldi

Piemonte: Diego Longhin, Gabriele Guccione

Puglia: Nicola Lorusso, Giuseppe Ricco, Gianfranco Summo

Sardegna: Enrico Gaviano, Chiara Zammitti, Andrea Artizzu

Sicilia: Massimo Pullara, Mariza D’Anna

Toscana: Pino Miglino, Mauro Bonciani

Trentino Alto Adige: Peter Malfertheiner, Brigitta Willeit, Ubaldo Cordellini

Umbria: Giampiero Chiodini, Ilaria Bosi

Valle D’Aosta: Fulvia Ferrero, Alessandro Camera

Veneto: Tiziana Bolognani, Andrea Mason, Mauro Pertile

