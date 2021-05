Gaza, IFJ: azioni urgenti per fermare l’attacco deliberato e sistematico ai giornalisti

La Federazione internazionale dei giornalisti ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di intraprendere azioni urgenti per fermare l’attacco deliberato e sistematico ai giornalisti a Gaza.

L’appello arriva dopo che un terzo edificio che ospita i media, tra cui The Associated Press e Al Jazeera, è stato distrutto dalle bombe israeliane. L’IFJ condannò fermamente l’attacco.

Oltre 30 giornalisti sono stati aggrediti o detenuti. I servizi Internet sono stati bloccati.

Sulla scia degli attentati, l’IFJ ha scritto alle autorità israeliane, al Segretario generale delle Nazioni Unite e a tutti i membri del Consiglio di sicurezza chiedendo la fine dell’attacco deliberato e sistematico ai media e ai giornalisti e un chiaro tentativo di mettere a tacere coloro che riferiscono dal terreno a Gaza.

Il Segretario Generale dell’IFJ Anthony Bellanger disse: “Israele sta violando i suoi obblighi internazionali. La risoluzione 1738 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiede specificamente che gli Stati proteggano i giornalisti e il loro personale di supporto che lavora in ambienti di conflitto. Questo oltraggioso attacco ai media deve finire“.

L’IFJ ha ripetutamente invitato il governo israeliano a indagare sugli attacchi e sulle uccisioni mirate di operatori dei media palestinesi. L’IFJ ha inoltre denunciato la situazione alle Nazioni Unite, presentando denunce formali ai relatori speciali nel dicembre 2020. L’IFJ ritiene che la mancanza di indagini trasparenti e la dilagante impunità per coloro che commettono questi crimini siano un terreno fertile per continui attacchi contro i media in Palestina e Israele.