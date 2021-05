Articolo 21 alla manifestazione contro il sit in di Casapound di domani a Roma

0 0

Crescono le adesioni alla contromanifestazione organizzata dalle associazioni che si rifanno ai valori della Resistenza in contrapposizione a quella indetta da Casapound. Due i sit in contemporanei, fissati per domani (29 maggio) alle 16: quello dell’ultradestra in piazza Santi Apostoli e l’altro annunciato da Giuliano Castellino leader di Area. Il tutto a meno di divieti dell’ultima ora. Ma intanto l’Anpi e numerose altre associazioni tra cui Articolo 21, che sarà presente con Vincenzo Vita, insieme a Mara Morrione del “Premio Morrione”, si preparano ad un incontro davanti al Campidoglio volto a sottolineare i valori dell’antifascismo contro i rigurgiti del fascismo e del nazismo che si ritrovano in modo palese negli slogan dell’iniziativa di Casapound. L’Anpi, la Cgil e alcune altre associazioni hanno già scritto nei giorni scorsi al Prefetto Piantedosi e al questore, oltre che al sindaco, per chiedere di vietare il sit in di Casapound.

