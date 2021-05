Africa Day 2021, domani alle 16 webinar promosso da Focus on Africa con le voci del continente

0 0

Nell’ambito del ciclo di incontri – webinar promossi da Focus on Africa, domani dalle 16 alle 17 si terrà in diretta sul canale Jitsi Meet un webinar in occasione della Giornata Internazionale dell’Africa, Parteciperanno, l’ambasciatore Filippo Scammacca, Dipartimento della cooperazione del ministero degli Esteri, Omer Abdullah, corrispondente dall’Africa sub sahariana e occidentale di Focus on Africa, Davide Tommasin, attivista e blogger, esperto di Etiopia, due testimoni della diaspora del Tigray, regione etiope dove si sta consumando la più grave crisi attualmente in corso nel continente africano. Modera l’incontro Antonella Napoli, direttrice di Focus on Africa ed esperta 7 analista di questioni internazionali.

Questo il link per la diretta:

https://meet.jit.si/BoundProfessorsLeanLovingly

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21