Settimana Civica. 19 – 25 aprile 2021. In memoria di Luca Attanasio, cittadino esemplare

Dal 19 al 25 aprile 2021 si svolgerà la Settimana Civica “Noi come cittadini. Noi come popolo”.

Sarà una settimana dedicata all’educazione civica in cui tutti (scuole, università, enti locali, organizzazioni della società civile, famiglie, operatori dell’informazione e della comunicazione,…) sono chiamati a:

promuovere la cultura civica dei diritti e delle responsabilità alla luce delle grandi sfide aperte;

alla luce delle grandi sfide aperte; valorizzare le migliori esperienze di educazione civica realizzate nell’anno scolastico in corso;

di educazione civica realizzate nell’anno scolastico in corso; celebrare assieme alle giovani generazioni la Festa della Liberazione, il 160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75° della Repubblica promuovendo i valori fondamentali della nostra Costituzione e della civiltà umana;

la Festa della Liberazione, il 160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75° della Repubblica promuovendo i valori fondamentali della nostra Costituzione e della civiltà umana; costruire comunità e ricostruire il patto educativo.

La Settimana Civica si svolgerà in occasione della Festa della Liberazione e di due importanti ricorrenze: il 160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75° della Repubblica.

La Settimana Civica si svolgerà a conclusione dell’anno in cui, per volere unanime del Parlamento, ha preso avvio l’insegnamento dell’educazione civica in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Noi come cittadini. Noi come popolo.

Al centro della “Settimana Civica” c’è l’idea che noi non siamo solo abitanti. Siamo cittadini. E non siamo solo cittadini. Siamo popolo.

L’educazione civica deve aiutarci a passare da “abitanti” a “cittadini” e “cittadine” appartenenti ad un popolo con preziosi valori, diritti e responsabilità. La tendenza all’individualismo e alla competizione ci ha fatto perdere di vista la realtà delle cose: non siamo individui isolati ma parte di una comunità che riconosce i nostri diritti fondamentali e richiede un forte senso di responsabilità personale e collettiva.

* * *

La Settimana Civica sarà dedicata alla memoria di Luca Attanasio, riconosciuto da tutti come “cittadino esemplare”, perché la sua testimonianza possa ispirare le scelte e i comportamenti di tutti.

* * *

Con la collaborazione di tutti

La Settimana Civica “Noi come cittadini. Noi come popolo” servirà ad illuminare la sfida a diventare cittadini consapevoli e responsabili.

L’educazione civica è una responsabilità di tutti e tutti possono contribuire alla “Settimana Civica”.

Scuole, Università, Enti Locali, operatori dell’informazione e della comunicazione, organizzazioni della società civile, famiglie,… Quanto sarebbe bello se tutti, in quella settimana, collaborassero con le quasi 58.000 scuole italiane per riflettere assieme agli alunni e studenti sui valori, diritti e responsabilità che ci appartengono e sulle sfide che dobbiamo affrontare in questi giorni.

Sarebbe una gran bella “lezione” collettiva di educazione civica.

* * *

Le iniziative si svolgeranno in presenza e/o online a seconda delle condizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Tutte le iniziative organizzate sul territorio concorreranno alla costruzione del programma della “Settimana Civica”.

La “Settimana Civica” è co-promossa dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, il Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, la Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma, il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova e la Tavola della Pace. In collaborazione con la Rete delle Università per la pace promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.