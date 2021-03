“Presa Diretta” dedica un’intera puntata a “Rinascita Scott”. Ecco perché ci riguarda tutti

0 0

I “grandi” numeri del processo in corso nell’aula bunker di Lametia Terme dicono già molto: 479 indagati, 334 arresti, 4 anni di indagine. Anche per questo, ma non solo, è importante seguirlo. E per la prima volta, in prima serata, un’intera trasmissione, la puntata di Presa Diretta, sarà dedicata all’inchiesta “Rinascita Scott” realizzata dal Procuratore Nicola Gratteri contro la ‘ndrangheta. La ‘ndrangheta che Rinascita Scott ci racconta ha la forma di un vero e proprio Stato illegale, parallelo, che spesso è più forte dello Stato. Una inchiesta piena di misteri. Raccontarla non è solo cronaca giudiziaria, ma una questione di libertà e democrazia che riguarda tutti.

Presa Diretta, “Processo alla ‘ndrangheta”

Rai3, lunedì 15 marzo ore 21.20

e in streaming su RaiPlay: bit.ly/3plMVAT

(nella foto Riccardo Iacona di Presa Diretta)