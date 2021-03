Giornata contro le mafie. Un’iniziativa a Rovigo in ricordo di Adolfo Rossi

0 0

Sabato 20 marzo, dalle ore 10 alle 11

Sabato 20 marzo alle ore 10.00, l’Archivio di Stato di Rovigo, in collaborazione con LIBERA, l’associazione contro le mafie, presieduta da Don Ciotti, presenteranno un evento, che potrà essere seguito sul social Facebook, in cui si parlerà di Adolfo Rossi Nato nel 1857 a Valdentro di Lendinara. Grande giornalista polesano, Fu pupillo di Alberto Mario, il braccio destro di Garibaldi nella spedizione dei Mille, che l’aiutò nelle sue ambizioni di scrittore facendogli pubblicare racconti su varie riviste. lasciò il Polesine nel 1879, diretto a New York dove iniziò a fare il giornalista per il quotidiano Il Progresso Italo-Americano. Indagò sulla strage dei fasci siciliani. Una interessante raccolta di ritagli di articoli di giornali e di libri di Adolfo Rossi è consultabile in Archivio di Stato di Rovigo, tale materiale è stato consultato dalla giornalista-regista Nella Condorelli che ha girato un film-documentario dal titolo ,”1893: l’inchiesta” che trasporta sullo schermo le inchieste di Adolfo Rossi sulle agitazioni del 1893 in Sicilia. Aprirà l’incontro Erika Alberghini, assessore alla partecipazione e ai diritti, del Comune di Rovigo. Seguiranno gli interventi di Emanuele Grigolato, direttore dell’Archivio di Stato di Rovigo e dell’ex direttore Luigi Contegiacomo, di Carlo Zagato, presidente della Cooperativa Porto Alegre, sull’argomento delle nuove mafie e delle nuove immigrazioni. Chiuderà gli interventi Enrico Moro di Libera, responsabile regionale beni confiscati alla Mafia, che ricorderà l’importante data del 21 marzo, giornata della memoria in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia e dell’impegno sociale.