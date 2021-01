Se è possibile in Sulcis

0 0

Con un grande atto di coraggio e applicando la legge, il governo italiano ha revocato – quindi fermato definitivamente – le forniture di bombe d’aereo prodotte in Sulcis Iglesiente dall’azienda RWM e spedite alle truppe saudite. Ordigni, troppo spesso, usati per colpire obiettivi civili in un conflitto tragico quanto dimenticato, quello in Yemen.

La legge impedisce all’Italia di vendere armi a Paesi che violano i diritti umani e che sono in guerra, il provvedimento del governo e della Farnesina segue ad una prima moratoria frutto dell’impegno di una tenace rete di pacifisti e di un purtroppo piccolo numero di giornalisti e testate (tra le quali ricordo il tg3 ma anche Rai3, Avvenire e il New York Times).