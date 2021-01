0 0

“Martin Luther King – Una storia americana” è il nuovo libro di Paolo Naso, edito da Laterza. La recensione di Gian Mario Gillio, che lo definisce “un libro pop, soul, spiritual”.

Si tratta di un volume dedicato al “leader dei diritti civili”, Martin Luther King. 216 pagine intense ma leggere: un saggio – un romanzo, potremmo affermare – nel quale emerge tutta la passione dell’autore per l’argomento.

Un lavoro che restituisce con parresìa (evangelica) al lettore notizie che il tempo ha celato, offuscato, sbiadito, analisi lucide e chiavi di lettura interessanti sul “fenomeno King”. Naso entra “a piene mani” nel clima politico e sociale degli anni Cinquanta e Sessanta, per giungere sino ai giorni nostri, ossia “dentro” quell’America e a “quel sogno americano”, ancora attuale.

Nuove e vecchie intolleranze, divisioni sociali, xenofobie, violenze, povertà e fenomeni razzismo sono visibili proprio mentre è in atto la terribile pandemia mondiale. E recenti sono le proteste del movimento afroamericano (di nascita) Black Lives Matter; ancora più recenti i fatti che hanno visto il presidente Trump (uscente) – a oltre sessant’anni dalla morte del leader dei diritti civili – decidere e scientemente di minare alle sue fondamenta la democrazia di un Paese che dovrebbe difendere e tutelare.

Dunque, senza infingimenti, Naso affronta il tema dei diritti civili entrando negli interstizi più intimi e spirituali di King e in quelli plateali che hanno attraversato il movimento per i diritti civili in un’epoca politicamente e culturalmente delicata, tuttavia vitale.

Con dovizia biografica, l’autore ripercorre la vicenda (legata alla storica affermazione del leader afroamericano “I have a dream” del 28 agosto del 1963 al Lincoln Memorial di Washington) del Movimento per i diritti civili e quella di un uomo semplice, e straordinario allo stesso tempo, che ha cambiato il corso dell’umanità in tema di diritti umani.

“Il libro – afferma Naso – ricostruisce una pagina gloriosa e drammatica allo stesso tempo della storia americana degli anni Cinquanta e Sessanta e prova a gettare una nuova luce su un personaggio che talvolta è stato facilmente “iconizzato” e “santificato”, una formula che non è mai riuscita a raccontare a fondo la complessità di King e la sua radicalità”.

Il King che si oppone alla guerra in Vietnam e che denuncia la povertà è un King, prosegue Naso, “molto diverso da quello che negli anni Cinquanta marciava per i diritti civili. Il libro – rileva – parla anche dell’oggi. Racconta l’America del nostro tempo. Sarebbe difficile – prosegue – comprendere ciò che sta accadendo in un frangente così drammatico per l’America dei giorni nostri che vede un ritorno insistente del demone razzista. Non possiamo – conclude l’autore – affrontare le “scosse sociali” di oggi, senza risalire alle radici del passato, dunque, ignorare il percorso iniziato cinquant’anni fa”.

“La compassione autentica non consiste nel gettare una moneta a un mendicante: ciò non è che superficialità. Essa, nasce dall’evidenza che una struttura sociale che produce la povertà ha bisogno di essere riorganizzata da cima a fondo», sosteneva King. E, traendo insegnamento proprio da King, Naso decide di non fare sconti a nessuno – soprattutto al leader che ha ispirato questa biografia – e dunque esprime la sua «”compassione autentica” raccontando tutto: vittorie, scelte importanti, mosse di coraggio, debolezze, errori, narcisismi. Evidenziandone brutalità e luminosità, facendo respirare i profumi delle speranze di libertà e gli odori acri di un tempo profondamente razzista; denunciandone le ingiustizie sociali, quelle di ieri e quelle di oggi, condannandone un vizio atavico e imperdonabile: il mai sopito desiderio suprematista (bianco), che collide con il sogno americano.

Un volume denso, ma tutt’altro che pesante: un libro pop, soul, spiritual.