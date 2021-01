Marino Sinibaldi nominato presidente Centro libro e lettura

2 0

Il ministro Dario Franceschini ha nominato Marino Sinibaldi alla presidenza del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell): l’istituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo che ha il compito di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all’estero, proponendosi come punto di riferimento per il mondo professionale in tutte le sue molteplici componenti e come luogo di incontro, di dialogo e di scambio per gli operatori pubblici e privati che quotidianamente operano nei vari ambiti della produzione, della conoscenza e della diffusione del libro e dell’editoria.

”Nel ringraziare Diego Mariani per il suo impegno – afferma il ministro Franceschini – auguro a Marino Sinibaldi buon lavoro. Il Centro per il libro e la lettura rappresenta un’importante istituzione per diffondere la lettura e quella di Marino Sinibaldi è una nomina di alto valore culturale: sono sicuro che con la sua esperienza e la sua

professionalità sarà capace di dare nuovo impulso e nuovo slancio in un settore vitale per il nostro Paese”.

Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio3 è un giornalista e critico letterario. Autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi dagli anni Ottanta tra i quali ‘Tema’, ‘La storia siamo noi’, ‘Senza Rete’, ‘Fine secolo’, ‘Fahrenheit’, ha ideato nel 2010 ‘Libri Come. Festa del libro e della lettura’ che ancora dirige all’Auditorium-Parco della musica di Roma. E’ membro del direttivo del Premio Strega e del Consiglio di amministrazione della Fondazione Bellonci. Dal 2014 al 2017 è stato Presidente del Teatro di

Roma.

Per la sua attività culturale ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali il Premio Ischia-Giornalista dell’anno, il Premio Alassio, il Premio Flaiano ed è stato nel 2015 nominato Commendatore della Repubblica Italiana.