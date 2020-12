Si restituisca, come Augias, l’onorificenza francese concessa ad Al Sisi

Ho appena letto il testo con cui Corrado Augias motiva la restituzione della sua Legione d’onore all’ambasciatore francese, per non poter più condividere quella onorificenza con Abdel Fattah al-Sisi, presidente dello stato torturatore egiziano, a cui il presidente Macron l’ha concessa nel pieno emergere delle torture inflitte a Giulio Regeni dagli aguzzini dei suoi servizi segreti.

Questo oltraggio mi ha ferito profondamente. E per questo ho particolarmente apprezzato Il gesto di Augias. Ora chiedo ad altri illustri italiani destinatari di prestigiose onorificenze francesi di compiere lo stesso gesto di restituzione, illuminando così il ricordo di Giulio Regeni. E ricordando a tutti noi che non esiste dignità senza rinuncia.

Mi riferisco principalmente a:

– Franco Bassanini, Ufficiale della Legion d’Onore nel 2002 per i “forti legami intrattenuti durante il suo incarico da Ministro con la Francia”

– Carlo De Benedetti, Commendatore della Legion d’Onorenel 2015 per aver favorito l’“avvicinamento di Italia e Francia”

– Massimo D’Alema, Grand’Ufficiale della Legion d’Onore nel 2001 per la “volontà di costruire un’ Europa comune”

– Piero Fassino, Legion d’Onore dal 2013 per aver dato “forte impulso alle relazioni con la Francia”

– Dario Franceschini, Legion d’Onore nel 2017 per l’“amicizia dimostrata alla Francia”

– Sandro Gozi, Legion d’Onore nel 2014 in quanto “sincero europeista che lotta per l’Europa”

– Enrico Letta, Commendatore della Legion d’Onore dal 2016 in quanto “personalità straniera che vive in Francia”

– Giovanna Melandri, Ufficiale della Legion d’Onore dal 2003

– Roberta Pinotti, Ufficiale della Legion d’Onore dal 2017 per l’“impegno per una sempre più stretta collaborazione con la Francia nel campo della Difesa”

– Giuliano Pisapia, Ufficiale della Legion d’Onore dal 2015 per “francofilia”

– Romano Prodi, Gran Croce della Legion d’Onore nel 2014 in quanto “Europeo convinto, economista brillante e politico al servizio dello Stato”

– Beppe Sala, Legion d’Onore nel 2016 come “riconoscimento per il successo mondiale di Expo”

– Walter Veltroni, Legion d’Onore nel 2000 “per l’attività svolta a salvaguardia die beni culturali”

– Emma Bonino, Commendatore della Legion d’Onore nel 2009 per essere una “militante europea”

– Sono Commendatori della Legion d’Onore anche Franco Frattini e Claudio Scajola di Forza Italia. Stefania Prestigiacomo è Ufficiale della Legion d’Onore dal 2016

Con dignità per Giulio Regeni e per tutti i torturati per ordine di Al Sisi,