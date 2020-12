“Paolo Borrometi è meno solo”. L’intervento di Walter Verini alla camera dopo le sentenze di Ragusa

Nella seduta della Camera del 10 dicembre 2020 il deputato Walter Verini ha ricordato le ultime due sentenze favorevoli a Paolo Borrometi sottolineandone il valore collettivo nel racconto doveroso di realtà complicate come quella siciliana.

“Presidente in questo 2020 che affastella cattive notizie – ha detto Verini nel suo intervento – ci sono anche delle notizie confortanti. Lo Stato, attraverso due sentenze degli uffici giudiziari di Ragusa, ha da un lato condannato una signora che è una reggente del clan, il clan Ventura, che aveva diffamato sui social Paolo Borrometi, e l’ha condannata per gravi reati di diffamazione a una multa molto seria; dall’altro lato, con altra sentenza ha rigettato il ricorso di un ex consigliere regionale siciliano che aveva chiesto l’oblio e la cancellazione di articoli che Paolo Borrometi aveva scritto contro le mafie della zona di Comiso. Queste due sentenze aiutano ad avere fiducia nella giustizia e nella lotta contro le mafie. Paolo Borrometi, un giornalista coraggioso, minacciato a cui sono stati fatti attentati e che vive sotto scorta, con queste sentenze è meno solo. Non lo è mai stato: ha avuto scorta mediatica e solidarietà di tante associazioni. Ma anche in questa sede io credo che sia giusto tributare vicinanza e solidarietà a Paolo Borrometi”. Walter Verini da sempre è impegnato nelle campagne a sostegno della libertà di informazione e da quando si è insediata l’attuale Commissione parlamentare antimafia coordina il comitato sui giornalisti minacciati