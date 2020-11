“Un errore cancellare l’intervista a Morra”. L’intervento di Fnsi e UsigRai

“Proviamo il più profondo disgusto per le parole nei confronti di Jole Santelli pronunciate da Nicola Morra. Ancor di più perché pronunciate da un rappresentante istituzionale. Ma troviamo la cancellazione della sua intervista un errore, nei modi, nei tempi e nel merito. Abbiamo sempre sostenuto, e non abbiamo cambiato idea, che il problema non è chi intervisti ma come, ovvero le domande che vengono poste o non poste. A meno che da oggi la Rai non comunichi i criteri di esclusione, chiaramente fin qui non utilizzati. Noi proponiamo per cominciare chiunque abbia avuto comportamenti o parole contrarie al Contratto di Servizio, e quindi alla Costituzione”. E’ quanto affermano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, Segretario e Presidente Fnsi, e Vittorio di Trapani, Segretario Usigrai in una nota sul caso Morra