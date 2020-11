Ma Mediaset è al governo?

Torniamo alle leggi ad aziendam o, per meglio dire, ad personam? Che senso ha pensare ad una norma specifica per tutelare Mediaset dall’iniziativa di Vivendi? La decisione della Corte di Giustizia europea, che ha dichiarato illegittimo un punto della vecchia legge Gasparri sull’emittenza, va rispettata. In rispetto dell’indipendenza e della principio di separazione dei poteri dello Stato occorre comunque attendere la relativa sentenza del Tar Lazio. Se mai va abrogata le vecchia normativa nel suo insieme, non un singolo aspetto. E si scelga il luogo naturale, vale a dire il recepimento della Direttiva europea sui servizi audiovisivi, nella cui sede verrà data piena delega al Governo di riscrivere le regole del gioco. E si costruisca, magari, un’ampia cabina di regia, che coinvolga non solo il Governo, bensì pure la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in uno scenario ben più ampio: quello delle nuove comunicazioni digitali.

Si sperava che questo governo e questa maggioranza avessero cambiato un antico approccio devoto al Biscione. E’ stata un’illusione?