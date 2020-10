Addio a Carla Nespolo, una vita dalla parte della Costituzione antifascista e antirazzista

Ci ha lasciati Carla Nespolo, scomparsa nella notte dopo aver combattuto strenuamente la malattia.

È per tutti noi un grandissimo dolore. La presidente nazionale dell’Anp è stata un faro per l’antifascismo, prima donna a guidare l’associazione dei partigiano, e ha lottato fino alla fine per dare voce ai valori della Resistenza, della libertà e della democrazia, contro vecchi e nuovi rigurgiti fascisti.

.Oggi è un giorno triste per tutte le antifasciste e gli antifascisti d’Italia. La promessa che come Articolo 21 rinnoviamo, anche in vista dell’assemblea del 9 ottobre, è di non smettere mai di lottare contro l’avanzata del neofascismo che si muove subdolo attraverso la rete e nelle realtà di provincia, e di portare avanti le sue battaglie e i suoi valori nel solco della Costituzione. Battaglie che da sempre sono anche le nostre.

Ciao Carla, sei stata un farò per tutti noi.