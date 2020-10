A Roma la staffetta dei diritti per il 6° Memorial Stefano Cucchi

“Il 6° Memorial Stefano Cucchi prosegue oggi 18 ottobre con la Staffetta dei Diritti: 11 tappe a rappresentare 11 diritti negati, 11 battaglie di civiltà. Una passeggiata non competitiva di 31 km. Quest’anno il Memorial Stefano Cucchi è diffuso con diversi eventi che hanno al centro i diritti negati e i diritti civili e sociali da rivendicare per tutti e tutte”. Ne dà notizia una nota del Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi e dell’Associazione Stefano Cucchi.

Il 6 Memorial Stefano Cucchi, quest’anno in modalità diffusa per ricordare Stefano e coinvolgere in sicurezza tante e tanti data la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, vi dà appuntamento domenica 18 ottobre con la Staffetta dei diritti. La staffetta, per motivi relativi alle disposizioni vigenti in materia di contrasto della pandemia, avverrà in forma ristretta e il numero dei partecipanti sarà contingentato e terrà conto del distanziamento interpersonale.

La partenza della staffetta è alle ore 15 in viale Appio Claudio – Ingresso Parco degli Acquedotti, Roma. A dare il via ci saranno la famiglia Cucchi, Fabio Anselmo e le associazioni e comitati che hanno aderito all’iniziativa.

La staffetta farà tappa a Via Lemonia – Via Serafini (Giardino Stefano Cucchi) a rappresentare il tema dell’Accoglienza per poi arrivare a Largo Petazzoni, passando per Piazza Don Bosco, Piazza dei Consoli, Piazza dei Tribuni, e attraversando il Quadraro vecchio su Via dei Quintili con il tema Libertà di essere (diritti Lgbtq).

La tappa successiva sarà il Parco delle Energie che simbolicamente si rifà al tema del Reddito universale, passando dentro Tor Pignattara e facendo Via Filarete, piazza Malatesta e spuntando da Via Gattamelata. Le altre tappe sono piazzale del Verano con il tema Ambiente, Piazza Indipendenza con al centro il tema contro la Violenza di genere e il patriarcato, Via XX Settembre con la Casa e Diritti sociali.

Da lì sarà la volta dei Diritti dei detenuti, passando per piazza Barberini, Via Sistina e tutta la passeggiata del Pincio fino al Pincio, per poi scendere in Piazza del Popolo e da lì attraversare il Tevere e andare verso via Fornovo, dove si parlerà del Diritto al lavoro e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

La staffetta continuerà per piazza Cavour per raggiungere Via Arenula con il tema delle Garanzie costituzionali. Al tema dei Diritti umani farà da cornice l’Isola Tiberina. Il tema del Diritto alla salute è la penultima tappa. Dal Fatebenefratelli passando davanti Bocca della Verità – Teatro Marcello – Piazza Venezia – Via del Corso si arriverà a piazza Montecitorio, nei pressi del Parlamento, alle ore 17.30 per la conclusione della staffetta con gli interventi di Ilaria, della famiglia Cucchi, di Fabio Anselmo e delle associazioni e dei comitati.

“La staffetta toccherà alcune tappe di forte valenza simbolica in relazione al percorso di sofferenza che ha portato Stefano verso la morte. Se ogni settore dello Stato coinvolto avesse svolto il compito assegnatogli dalla Costituzione, Stefano non solo non sarebbe stato ucciso, ma avrebbe avuto diritto al suo riscatto umano e civile, avrebbe avuto il diritto ad una vita giusta”, conclude la nota.

Aderiscono all’iniziativa:

Amnesty International

Fiom Roma e Lazio

ACAD

Associazione Stefano Cucchi Onlus

Associazione culturale Comunitaria

A buon diritto

Articolo 21

Associazione Via Libera

Rete No Bavaglio

Emergency Gruppo Appio Tuscolano

Emergency Gruppo Eur

Casetta Rossa Spa

Antigone Lazio

Comune-Info

PID Onlus

UnaVoltaPerTutte

UISP

CSOA Spartaco

Associazione Culturale Colibrì

Libera Presidio Roma VII

Runner Trainer Roma

Quadraro Gym

Baobab Experience

Liberi Nantes

Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù di CIES Onlus

Cittadinanzattiva

Villetta Social Lab

CSOA La Strada

Terra! Onlus

Coop Diversamente

CinemUp

DaSud

Folias Cooperativa

Angelo Mai

Scomodo

Libreria Giufà

Banda Fanfaroma Ass. Culturale Controchiave

Beng!Band: brass band di Scomodo & MaTeMú