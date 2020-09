L’ultimo saluto a Willy, tutti in maglietta bianca stretti alla famiglia

Erano in tanti a salutare Willy. Non c’è più spazio al Campo Sportivo di Paliano.

Tutti in maglietta o camicia bianca, molti rimangono fuori per ragioni di sicurezza Covid.

“Vigliacchi” la parola più sussurrata. La comunità capoverdiana è venuta in massa, dispiaciuta di non poter entrare e seguire le esequie di Willy un ragazzo coraggioso che aveva tentato di difendere un amico ed è stato ucciso con una brutalità inconcepibile.Da madre,da cittadina italiana non potevo restare a casa, ma sentivo il bisogno di esserci.

Posso solo immaginare il dolore della madre di Willy e dei suoi familiari.

Le mie più sincere condoglianze e di tutta Articolo 21.