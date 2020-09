Breaking news – Bielorussia, rapita una delle ispiratrici della protesta

Una delle ispiratrici delle proteste in Bielorussia Maria Kolesnikova oppositrice di #Lukashenko in #Bielorussia questa mattina è stata prelevata vicino Museo Nazionale d’Arte dunque ‘rapita’ nel centro di #Minsk da uomini sconosciuti e portata in un luogo non precisato.

La sparizione di questa donna si aggiunge alle centinaia di sparizioni e arresti verificatesi in questi giorni durante le proteste.

#MariaKolesnikova