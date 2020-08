Dimmi con quale sovranista vai…

“Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”: funziona benissimo anche in politica il vecchio proverbio popolare. Come per Giorgia Meloni che frequenta Bannon e Matteo Salvini, che stima Putin e ha dichiarato che “in Russia si sente a casa”. Ora il guru sovranista americano è accusato di aver rubato i soldi per costruire il muro anti-immigrati ai confini col Messico; mentre su Putin si addensano i sospetti di aver avvelenato il dissidente Alexej Navalnyj, con il solito “trattamento della casa” riservato ai suoi oppositori. Cosa ne pensano Meloni e Salvini dei loro “amici”, dopo questi gravi fatti? Non si sa. I due leader della destra restano muti come pesci e tanto meno ne prendono le distanze. Un silenzio comprensivo che non scalfisce quindi le loro “affinità politiche” con questi soggetti corrotti e violenti. Ne tenga conto che sottovaluta il pericolo di questi due antidemocratici asintomatici.