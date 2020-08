Cittadinanza per Patrick Zaki

Il Circolo del Partito Democratico di San Vito Lo Capo ha presentato al sindaco del Comune di San Vito Lo Capo, la richiesta di conferimento, come atto simbolico, della “cittadinanza onoraria” a Patrick George Zaki, aderendo così alla campagna denominata “100 città con Patrick“.

Il ricercatore (presso l’Università di Bologna) e attivista è stato arrestato, nello scorso mese di febbraio, in Egitto con l’accusa da parte del governo egiziano di “diffondere notizie false attraverso i suoi canal social, di attentare alla sicurezza nazionale e di istigare al rovesciamento del governo e della Costituzione”. Nella richiesta di conferimento della “cittadinanza onoraria simbolica” si ricorda che “Zaki potrebbe rimanere ancora in carcere per molto tempo e rischiare una condanna che va dai cinque anni all’ergastolo”. “C’è bisogno di gesti simbolici forti. Conferire a Patrick Zaki la cittadinanza onoraria rappresenterebbe un grande gesto di tutela della libertà di tutti e tutte ed un segnale forte di denuncia per tutti i diritti calpestati”.