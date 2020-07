Teatro Quirino. Il magnifico cartellone 2020-2021. Le iniziative con l’ATIP.“Quirino emotivo” per promuovere chi soffre di disabilità intellettiva

Alla presentazione della nuova stagione 2020-2021 del teatro Quirino di Roma, Geppy Gleijeses, attore, regista e direttore dello stabile afferma “Il teatro Quirino compie centocinquant’anni e noi con tanti sacrifici e rinnovato entusiasmo ne celebriamo degnamente il compleanno. Siamo il secondo teatro privato d’Italia per numero di abbonati (il primo è il Diana di Napoli) e se siamo riusciti a fidelizzare in questa misura il nostro pubblico, crediamo di averlo meritato. Celebreremo questa ricorrenza con un volume, una mostra e una festa”. Geppy Gleijeses racconta come ciascuno sia mosso da passione e ottimismo e chiarisce: “ Si spera, come già accaduto in altre regioni, che le misure siano allentate, soprattutto in quelle più virtuose. Ed è fondamentale che le autorità ci dicano come intendono ristorare le nostre aziende. Cosa intendono fare con i fondi? Noi siamo in piedi con le nostre forze, per il pubblico”. Alludendo alle vicende del teatro Eliseo continua: “Qualcuno pensava di riaprire raccattando altri soldi in Parlamento. Faremo di tutto perché questo non avvenga: sarebbe l’ennesimo schiaffo alla collettività e alla gente che non ha lavoro”. Gleijeses ricorda come recentemente sia nata l’ATIP – Associazione Teatri Italiani Privati – per chiedere che tali realtà siano coinvolte, a pieno titolo, nelle sedi istituzionali in cui si sta decidendo il presente e il futuro delle Imprese Private dello Spettacolo dal vivo.

Insieme a Gleijeses illustrano il nuovo cartellone e le future iniziative l’amministratore delegato Rosario Coppolino con il regista e consulente artistico Guglielmo Ferro. Pur con le dovute distanze antipandemia, i presenti sono molti, la sala è tornata in vita. Appuntamento che si spera essere beneaugurante per un settore, che ha vissuto mesi d’incertezza, ingenti perdite finanziarie, disoccupazione a causa della paralisi per il Covid 19. Si conclude la conferenza stampa con l’esposizione del progetto “Quirino emotivo” per incoraggiare e promuovere l’accettazione delle persone con disabilità intellettiva, offrendo loro esperienze lavorative e formative. La mission è di utilizzare il teatro per una piena inclusione. Alcuni dei focus di Quirino emotivo saranno: un bando pubblico dove verranno selezionati i c.v. delle persone con disabilità intellettiva, seguiti da un colloquio di lavoro. Ogni ragazzo avrà un periodo di formazione. Un giorno a settimana saranno offerte al pubblico due diverse esperienze, anche se complementari – una tradizionale l’altra emotiva – e il pubblico deciderà quale dei due servizi utilizzare.

Il teatro Quirino è stato il primo a presentare un intero cartellone che recupera ciò che a causa del lockdown non è andato in scena con l’aggiunta di nuovi spettacoli. Invece che dai primi di ottobre, come ogni anno, la stagione partirà dal 22 dicembre 2020. In tutto i titoli, affascinanti, saranno sedici. “Una stagione che può essere definita eroica”, ha commentato l’attrice Lucia Poli, reduce dallo strepitoso successo delle “Sorelle Materassi”.

Ed ecco l’intero cartellone 2020/2021

22 dicembre 10 gennaio

EMILIO SOLFRIZZI

IL MALATO IMMAGINARIO

di Molière

costumi Santuzza Calì

adattamento e regia GUGLIELMO FERRO

19.31 gennaio

PIPPO PATTAVINA

MARIANELLA BARGILLI

UNO, NESSUNO E CENTOMILA

di Luigi Pirandello

regia ANTONELLO CAPODICI

2.7 febbraio

GIUSEPPE CEDERNA VANESSA GRAVINA ROBERTO VALERIO

TARTUFO

di Molière

traduzione di Cesare Garboli

adattamento e regia ROBERTO VALERIO

9.14 febbraio

ENRICO GUARNERI

L’ARIA DEL CONTINENTE

di Nino Martoglio

regia ENRICO GUARNERI

16.21 febbraio

MANUELA MANDRACCHIA GIOVANNI CRIPPA

LA PAZZA DI CHAILLOT

di Jean Giraudoux

adattamento Letizia Russo

regia FRANCO PERÒ

23.28 febbraio

ELISABETTA POZZI

TROIANE

di Euripide

adattamento di Angela Demattè

regia ANDREA CHIODI

2.14 marzo

GEPPY GLEIJESES MAURIZIO MICHELI LUCIA POLI

SERVO DI SCENA

di Ronald Harwood

traduzione Masolino D’Amico

regia GUGLIELMO FERRO

16.28 marzo

ANTONIO CATANIA GIANLUCA RAMAZZOTTI

con PAOLA QUATTRINI

SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA

di Ray Cooney

versione italiana Iaia Fiastri

regia originale PIETRO GARINEI

nuova messa in scena LUIGI RUSSO

6.11 aprile

MARCO PAOLINI

NEL TEMPO DEGLI DEI

il calzolaio di Ulisse

di Marco Paolini e Francesco Niccolini

regia GABRIELE VACIS

20 aprile 2 maggio

ALESSANDRO HABER

ALVIA REALE

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE

di Arthur Miller

traduzione Masolino D’Amico

regia LEO MUSCATO

11.23 maggio

GABRIELE LAVIA FEDERICA DI MARTINO

LE LEGGI DELLA GRAVITÀ

dal romanzo di Jean Teulé Les lois de la gravité

adattamento e regia GABRIELE LAVIA

25.30 maggio

MUSICANTI

PINO DANIELE in musical

una commedia con le canzoni di Pino Daniele scritta da Urbano Lione e Alessandra Della Guardia

con la partecipazione straordinaria e la regia di MAURIZIO CASAGRANDE

RECUPERO STAGIONE 2019/2020

12.17 gennaio

MARIANGELA D’ABBRACCIO

DANIELE PECCI

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO

di Tennessee Williams

traduzione di Masolino D’Amico

regia e scene PIER LUIGI PIZZI

30 marzo 4 aprile

PAOLO BONACELLI MARILÙ PRATI

PROCESSO A GESÙ

di Diego Fabbri

regia GEPPY GLEIJESES

13.18 aprile

CLAUDIO CASADIO ANDREA PAOLOTTI BRENNO PLACIDO

LA CLASSE

di Vincenzo Manna

regia GIUSEPPE MARINI

4.9 maggio

LEO GULLOTTA

BARTLEBY LO SCRIVANO

di Francesco Niccolini

liberamente ispirato al racconto di Herman Melville

regia EMANUELE GAMBA