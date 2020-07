#Noi sbarca in Puglia: il primo presidio dell’antimafia a Fasano

Pochi giorni fa, il 20 luglio, Noi ha firmato il protocollo che dà vita ufficialmente al “Presidio NOI di Fasano”, il primo fuori Roma. Il nascente punto NOI avrà sede presso la libreria Mondadori Point, in via Roma 29, gestita da Laura De Mola, che ne sarà la referente sul territorio.

È grande la gioia e altrettanto immensa la soddisfazione che accompagnano questa conquista, un nuovo inizio, ma anche un momento di crescita che dà forza e fiducia, allargando sempre più le “braccia della legalità”. Una libreria: anima della cultura e la legalità, essenza di NOI. La loro unione è la cultura della legalità, che riassume la missione di NOI: il contrasto della mafia e della malavita facendo incontrare sensibilizzazione e creatività.

Per #NOI questo non è semplicemente un traguardo, ma il progredire di un cammino verso nuove destinazioni. Insieme come una squadra.

Ogni quartiere di Roma o città italiana può essere destinazione di questo percorso, la procedura è indicata all’articolo 10 dello Statuto dell’associazione.

“Sono felice e particolarmente orgoglioso che il primo Presidio di #NOI sia nato proprio a Fasano che è la mia città. La referente Laura De Mola è una fucina di idee ed è proprio la persona di cui avevamo bisogno; insieme a lei c’è già una piccola grande squadra di amici volenterosi. Insieme faremo grandi cose”.

Così il presidente dell’associazione, Dino Cassone, esprime grande soddisfazione per questo importante traguardo raggiunto da #NOI.